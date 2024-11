Empresa de granos se instalará en Zacatecas para producir frijol, dice Gobierno mexicano

Ciudad de México, 9 nov (EFE) - El Gobierno de México anunció este sábado que la Productora de Semillas de Bienestar, una empresa mexicana de granos, se instalará en el estado de Zacatecas, centro-norte del país, y que beneficiará la producción de granos, principalmente de frijol.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum participó hoy en el Programa de Apoyo al Campo en Calera, Zacatecas, junto con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, quien dijo que la creación de la empresa hace parte del apoyo a productores pero también como objetivo de la soberanía alimentaria.

"Vamos a volver a ser autosuficientes en México en la producción de frijol. Esa es una meta que nos ha establecido la presidenta Sheinbaum", señaló Berdegué y recordó que los mexicanos consumen al año mas o menos un millón de toneladas de frijol.

"Estamos importando unas 300.000 toneladas, pero las podemos producir en nuestro país (...) este año por la sequía en Zacatecas produjeron 227.000 toneladas de frijol por esta sequía y el esfuerzo que les pedimos a todos los productores es que de esas 227.000 nos ayuden a sumarle, por lo menos unas 156.000 más para llegar a 383.000 toneladas de frijol producidas aquí en Zacatecas y ayudar a que no tengamos que importar frijol del extranjero", dijo Berdegué.

El funcionario explicó que la instrucción de Sheinbaum "es aumentar significativamente la entrega de semilla de muy buena calidad" y dijo que el Gobierno mexicano está apuntando "para el próximo ciclo primavera-verano, la meta de entregar en este estado 7.082 toneladas de semilla a los pequeños y medianos productores".

Berdegué dijo que esa semilla va a salir de Zacatecas, de la que antiguamente fue la Productora Nacional de Semillas (Pronase), "la vamos a rescatar, pero ahora se va a llamar Productora de Semillas del Bienestar, una decisión de la presidenta Shienbaum para los primeros meses de 2025".

"Queremos que las semillas estén listas para el ciclo primavera-verano y no nos podemos esperar hasta los primeros meses del próximo año, porque si no, no llegamos, entonces ya estamos trabajando para multiplicar la semilla y que los productores tengan semilla de alta calidad en la próxima temporada", añadió.

Berdegué también anunció que la comercialización del frijol tendrá "buenos precios de garantía" e informó que se pagará a 27 pesos (1,3 dólares) el kilogramo de frijol.

Por su parte, Sheinbaum indicó que la Productora de Semillas para el Bienestar junto con los productores van a producir primero semilla para frijol, además de créditos accesibles, créditos con baja tasa de interés y cobertura y apoyo en maquinaria de manera integral y todo el apoyo técnico.

"El objetivo es que produzcamos más en México, revertir la tendencia del pasado y que aquí se produzca más, pero además queremos que se refleje en buenos precios para quien menos tiene", apuntó Sheinbaum.

La mandataria dijo que actualmente los intermediarios están comprando el frijol a los productores a 15 pesos (0,75 dólares) el kilo y en las tiendas lo venden a 55 pesos (2,75 dólares) el kilo.

"Nosotros lo vamos a pagar ahora a 27 pesos (1,35 dólares) el kilo y se va a pagar a tiempo y daré instrucciones a la semana o máximo al mes se esté pagando el frijol en el precio de garantía", finalizó la mandataria. EFE

(foto)