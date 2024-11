Wall Street reduce expectativas de recortes de tasas de la Fed en 2025

(Bloomberg) -- Economistas y estrategas en Wall Street han rebajado sus expectativas de recortes de las tasas de interés en EE.UU. para el próximo año tras la elección presidencial de Donald Trump esta semana y los comentarios del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La Fed recortó el jueves su objetivo para la tasa de préstamos a un día en un cuarto de punto porcentual, a un rango entre el 4,5%-4,75%, y se sigue esperando que vuelvan a hacerlo en su última reunión del año, el 18 de diciembre. Pero un puñado de bancos que anteriormente esperaban que los recortes continuaran al menos durante las primeras de las ocho reuniones de la Fed de 2025 desecharon esa opinión esta semana.

Entre los últimos en hacerlo estuvieron Barclays Plc y Toronto-Dominion Bank. Los equipos de ambos citaron la posibilidad de restricciones más estrictas a la inmigración y aranceles de importación más altos bajo una administración Trump. Esas políticas podrían estimular la inflación y alterar el rumbo de la Fed, dijeron. Las tasas de los bonos del Tesoro a corto plazo subieron el viernes en EE.UU. ya que los futuros de tasas descuentan un ritmo más lento de recortes en 2025.

“Mientras que algunos inversores pueden esperar que la Fed comience a subir las tasas en tal escenario, nosotros esperaríamos que la Fed pause los recortes mientras evalúa el impacto sobre la inflación y el crecimiento”, escribió el equipo dirigido por Oscar Muñoz y Gennadiy Goldberg de TD en una nota del 7 de noviembre.

TD ve a la Fed manteniendo estables las tasas de interés de enero a julio, dando tiempo para evaluar el impacto de las nuevas políticas de Trump, antes de reanudar los recortes a medida que la economía se desacelera.

En Barclays, el equipo dirigido por el economista jefe de EE.UU., Marc Giannoni, elevó sus previsiones para la inflación el próximo año y rebajó sus expectativas para el PIB. Prevén que la Fed recortará las tasas de interés dos veces en 2025, frente a las tres anteriores.

Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. vincularon el cambio de sus previsiones a los comentarios de Powell tras el recorte de tasas del jueves. El equipo dirigido por Jan Hatzius escribió que la Fed “podría querer moverse con más cautela para asegurarse de que acierta con el punto de parada”. La nueva previsión de Goldman es de recortes de tasas de un cuarto de punto en cada reunión hasta marzo y movimientos finales en junio y septiembre.

El miércoles, después de las elecciones y antes de la reunión de la Fed, JPMorgan Chase & Co. y Nomura también actualizaron sus previsiones, y JPMorgan predijo que las “incertidumbres políticas” exigirían recortes trimestrales de tasas a partir de marzo, en lugar de en cada reunión.

Nota Original: Wall Street Fed Watchers Dial Back 2025 Rate-Cut Expectations

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.