El Parlamento israelí aprueba la ley para deportar a familiares de "terroristas" convictos a Gaza

El Parlamento israelí ha aprobado en la madrugada de este jueves la ley impulsada por el partido ultraderechista Otzma Yehudit que permitirá al Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, deportar a familiares de "terroristas" convictos a la Franja de Gaza o a otros destinos.

La iniciativa, impulsada por la formación del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha salido adelante en el pleno de la Knesset en segunda y tercera lectura, con 61 votos a favor y 41 en contra.

La controvertida ley permite al Ministerio del Interior expulsar a familiares en primer grado de aquellos condenados por terrorismo en caso de que tuvieran conocimiento previo de dichas acciones terroristas y no informara de ello a la Policía, expresara apoyo a sus seres queridos, o "identificación (...) palabras de elogio, simpatía o aliento con un acto de terrorismo (...) o una organización terrorista", informa el diario 'The Times of Israel'.

El Ministerio del Interior tendrá un período de 14 días para decidir sobre la expulsión de una persona, después de convocarla a una audiencia en la que tendrá derecho a presentar una defensa.

La legislación no se aplica exclusivamente a los ciudadanos israelíes --cuya expulsión rondaría entre los siete y los 15 años--, sino que también los residentes permanentes o temporales podrán recibir una orden de deportación --cuya validez no será inferior a diez años ni superior a 15--. Pese a la expulsión, los ciudadanos israelíes conservarán su ciudadanía.

Tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía han expresado su preocupación por el texto, puesto que los expulsados serán enviados a la Franja de Gaza o a otros destinos, dependiendo de las circunstancias, según recoge el mencionado diario.