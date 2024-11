Irene Rosales indiferencia total a las duras palabras de Asraf Beno sobre Kiko Rivera

Dando un paso al frente tras el desgarrador relato de Isa Pantoja sobre los desprecios y humillaciones que sufrió por parte de su familia, Asraf Beno se ha sentado en el plató de '¡De Viernes!' para comentar las duras vivencias de su mujer y aplaudir su valentía al hacerlas públicas pese al dolor que le causan.

Muy crítico con Isabel Pantoja y Kiko Rivera, el concursante de realities ha asegurado que algunos de los episodios que vivió la peruana son delitos aunque ya han prescrito, y ha definido a su cuñado como un "cabrón" por cómo se comportó con su hermana al llevarla al ginecólogo con 16 años para comprobar si había perdido la virginidad, para después presuntamente regarla con una manguera en Cantora en una especie de 'rito de purificación' al enterarse de que había mantenido relaciones sexuales con el que era su pareja en su propia casa.

Unas contundentes declaraciones a las que el hijo de la tonadillera no ha reaccionado públicamente, y de las que Irene Rosales no quiere ni oír hablar, como ha reconocido ante las cámaras de Europa Press. Continuando con su rutina al margen de las comentadísimas revelaciones de Isa, la sevillana ha ido a recoger a sus hijas Ana y Carlota al colegio y ha hecho oídos sordos a los rotundos calificativos con los que Asraf ha definido a Kiko, limitándose a confirmar con un gesto y una sonrisa que no va a decir nada ni a responder a su cuñado.