El bebé hipopótamo viral Moo Deng predijo la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos 2024

El fenómeno Moo Deng muestra cómo el entretenimiento y la política se entrelazan en redes sociales. (Captura X/Reuters)

Moo Deng, el encantador hipopótamo pigmeo del zoológico Khao Kheow en Chonburi, Tailandia, se ha convertido en una sensación viral tras predecir el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. En una audiencia marcada por la incertidumbre electoral, este animal captó la atención del mundo al optar por un postre con el nombre de Donald Trump, el candidato republicano, en lugar de una con el nombre de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

De acuerdo con la agencia EFE, Moo Deng se decantó por el expresidente al escoger una calabaza llena de fruta con el nombre de Trump tallado. Este evento ocurrió en un contexto electoral muy reñido, donde las encuestas reflejan un empate técnico entre ambos candidatos.

A pesar de la naturaleza lúdica de la predicción, Moo Deng ha consolidado su popularidad en las redes sociales por sus adorables videos. Según The Independent, el hipopótamo se convirtió en un meme viral después de que el cuidador del zoológico, Atthapon Nundee, compartiera videos de ella bañándose y jugando. “El hipopótamo se convirtió en un meme viral después de que Atthapon Nundee publicara videos del hipopótamo bañándose, mordiendo juguetonamente y durmiendo”, cuenta The Independent.

El origen de Moo Deng también es destacado por The Independent, quien señala que el hipopótamo, nacida hace casi cuatro meses en el zoológico, es el séptimo bebé de sus padres, Jona y Tony, quienes tienen 25 y 24 años respectivamente. Esta fama se extiende más allá del zoológico, ya que su imagen se ha transformado en emoticonos y productos promocionales, lo que refuerza su estatus de estrella mediática.

Cabe mencionar que, aunque las predicciones de animales como Moo Deng y anteriormente el famoso pulpo Paul son mero entretenimiento, no dejan de captar la atención pública en tiempos de elecciones. La historia del hipopótamo destaca cómo las redes sociales pueden amplificar la fama de estos animales y conectar a personas de diferentes partes del mundo a través de eventos aparentemente triviales. Como describe The Independent, “aunque la predicción no sea totalmente fiable, eso no ha impedido que el mundo la ame menos”.

La campaña electoral está muy disputada y las encuestas marcan empate técnico. (REUTERS/Brian Snyder)

Según The Independent, las últimas encuestas nacionales, compiladas por FiveThirtyEight, muestran a Harris con una ligera ventaja de un punto sobre Trump. Sin embargo, el número ya podría haber cambiado con los casi 75 millones de votos anticipados, de los cuales el 55% provienen de mujeres que apoyan a Harris.

Mientras tanto, el medio también destaca las complejidades del proceso electoral estadounidense, mencionando que Kamala Harris lidera en Iowa, un estado clave con seis votos electorales. Aunque el Partido Demócrata toma con cautela estos datos, pone en evidencia lo disputado que está el escenario electoral.

Finalmente, aunque la predicción de Moo Deng pueda ser vista como un simple divertimento en medio de una carrera presidencial muy ajustada, la presencia de este encantador hipopótamo en la escena pública es un recordatorio de cómo el entretenimiento y la política a menudo se entrelazan en el discurso mediático actual.

(Con información de EFE)