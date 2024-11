Trump afirma que no le importaría que "se abrieran paso a tiros contra las noticias falsas"

El candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo martes, Donald Trump, ha afirmado este domingo que no le importaría que "se abrieran paso a tiros contra las noticias falsas" hasta llegar a él.

"Todo lo que tenemos allí son noticias falsas", ha afirmado Trump durante un mitin en Lititiz, Pensilvania, mientras señalaba a los medios de comunicación presentes. Para llegar a mí habría que abrirse paso a tiros a través de las noticias falsas y no me importaría. No me importa", ha añadido.

Trump ha realizado estas declaraciones en relación con los dos intentos de asesinato que ha sufrido durante la campaña electoral y tras quejarse de que el cristal antibalas instalado en sus actos le hace menos atractivo en televisión.

Trump ha cargado reiteradamente contra los medios de comunicación que considera hostiles y ha prometido que tomará medidas contra estos "enemigos del pueblo" si consigue ser elegido presidente.

Más tarde, Trump ha subrayado que "no debería de haberme marchado" de la Casa Blanca tras las elecciones de 2020, en las que ganó su rival y ahora presidente saliente, Joe Biden.

"El día que me fui teníamos la frontera más segura de la historia de nuestro país. No tendría que haberme ido. Lo digo honestamente porque lo hicimos tan bien... mientras que ahora hay un cientenar de abogados en cada cabina de votación", ha afirmado.

Trump no ha reconocido la victoria de Biden en ningún momento e incluso sus seguidores asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar evitar la certificación de los resultados electorales que se saldó con la muerte de seis personas.