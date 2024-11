Temas del día de EFE Internacional del 1 de noviembre de 2024 (11.00 GMT)

ESPAÑA TEMPORAL

Madrid - La búsqueda de desaparecidos, incluso con un mayor número de efectivos militares, continúa en las regiones del este de España afectadas por el temporal del pasado martes, que ha provocado al menos 158 muertos, sobre todo en la provincia de Valencia, mientras las lluvias se desplazan a otros puntos del país.

- Un río incesante de personas cargadas con cubos, palas, escobas, fregonas, garrafas de agua y carros de la compra cargados con alimentos están saliendo a pie desde primera hora de este viernes de la ciudad de Valencia (este de España) para ayudar a los municipios colindantes más afectados por las inundaciones.

EE.UU ELECCIONES

Washington - La batalla por las presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre vuelve a hacer coincidir este viernes a los dos candidatos en el mismo estado, esta vez en Wisconsin. El expresidente y aspirante republicano, Donald Trump, hará campaña además en otro estado clave, Pensilvania.

- Los republicanos han ganado terreno entre los latinos en la última década en EE.UU., tanto así que la candidatura de Kamala Harris es la apuesta demócrata a la presidencia que menos apoyo ha tenido entre esta población desde 2004. La religión es un factor importante a la hora de entender este fenómeno. Por Alejandra Arredondo (Crónica)

- Los dos candidatos a las presidenciales de Estados Unidos traen agendas económicas muy diferenciadas en sus propuestas sobre fiscalidad y aranceles, mientras que coinciden en su interés por reducir la inflación. Además, ninguno de los dos parece tener entre sus objetivos la rebaja de la abultada deuda nacional.

- Las elecciones presidenciales estadounidenses no se deciden por el voto popular, sino por la asignación de delegados del Colegio Electoral en cada estado. Este año sólo siete estados "pendulares", con márgenes de victoria muy estrechos, monopolizan la atención de las campañas: Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Nevada, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin. (Serie Previa)

- Se ha enviado una pieza sobre la relación con China, donde se asume que gane Trum o gane Kamala Harris, Washington mantendrá una política de "contención" hacia Pekín con nuevas restricciones en el plano tecnológico y el comercial (texto) (foto)

- Se ha enviado una panorámica sobre las fracturas políticas en la UE, que se pueden agravar bajo un segundo mandato de Donald Trump, que rompería la unidad transatlántica respecto a la guerra en Ucrania, debilitaría a la OTAN y daría alas al populismo ultraconservador en el bloque. Por Lucía Leal

- Se enviará un análisis sobre el impacto de las elecciones de EEUU en Cuba.

- Una nueva estadística económica en la recta final de la campaña: la Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos publica los datos de desempleo del mes de octubre.

ORIENTE MEDIO

Beirut/Jerusalén - Las fuerzas israelíes bombardearon en la madrugada de este viernes los suburbios al sur de Beirut, su primer ataque contra la capital del país en casi una semana, poco después de que el Ejército israelí advirtiera del bombardeo y conminara a la población a "evacuar" la zona de "inmediato".

- Las autoridades iraníes han elevado el tono contra Israel en los últimos días y aseguran que responderán con “dureza” al ataque israelí del sábado contra objetivos militares

- Se ha envidado además un análisis: Tras un mes de invasión, las tropas israelíes han progresado de forma limitada y se han adentrado un máximo de 7 kilómetros en el sur del Líbano

-También se ha enviado una crónica sobre el sector hotelero libanés, que pasa por su peor momento con la desaparición del turismo y la caída de cerca del 70 % de los ingresos desde el estallido del conflicto con Israel hace un año.

COREA DEL NORTE

Seul.- Corea del Norte anunció este viernes, de forma oficial, que ha probado con éxito en la víspera un nuevo misil balístico intercontinental, el mayor de este tipo hasta la fecha y con mayor recorrido, cuando aumentan la condena y la preocupación de la comunidad internacional por el envío de tropas norcoreanas a Rusia y su posible despliegue inminente en el frente contra Ucrania.

- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, agradeció hoy a Corea del Norte su postura ante el conflicto en Ucrania y destacó el elevado nivel sin precedente de las relaciones bilaterales, al comienzo de sus conversaciones en Moscú con su homóloga norcorea, Choe Son-hui.

- El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, pidió este viernes una "respuesta contundente y unida" al desplazamiento de tropas norcoreanas a Rusia para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania, en declaraciones a EFE con motivo de su visita a Tokio y Seúl.

ARGELIA ANIVERSARIO

Argel - Argelia conmemora este viernes con un gran desfile militar el 70 aniversario del inicio de la guerra de la independencia de la Francia colonial, que sigue marcando las delicadas relaciones entre los dos países.

-También se mandará una crónica sobre un recorrido histórico y cinematográfico por la Casba de "La Batalla de Argel".

COP16 BIODIVERSIDAD

Cali - Concluye la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16), a la espera todavía de que las delegaciones participantes de más de 190 países alcancen acuerdos para la protección de la biodiversidad del planeta, una vez que al menos se decidió ya el lugar de la próxima reunión: Armenia.

MÉXICO GOBIERNO

Ciudad de México - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a su primer mes en el poder que ha estado marcado por la polémica de la reforma judicial y la crisis de violencia en varios estados del país.

DÍA DE MUERTOS

Puerto Príncipe - Haití vive un año más, bajo la violencia, su tradicional fiesta vudú del Día de los Muertos, pero en esta ocasión uno de sus principales escenarios, el cementerio de Puerto Príncipe, está bajo control y a merced de las bandas.

- Se enviará además información sobre la celebración del Dia de los Muertos en otros países de Latinoamérica, sobre todo en México

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00h.- Asunción.- PARAGUAY D. HUMANOS.- Encuentro Intergeneracional "70 años de lucha por justicia y dignidad, viejas utopías para nuevas generaciones", en el contexto de los 70 años del golpe militar de 1954 que dio inicio a la dictadura de Alfredo Stroessner. Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos (Texto) (Foto)

13:00h.- Belén.- G20 AMBIENTE.- Reuniones del Grupo de Trabajo Reducción del Riesgo de Desastres del G20 que aborda cuestiones críticas relacionadas a la gestión de crisis y catástrofes a escala global.

13:30h.- Washington.- EEUU DESEMPLEO.- La Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos publica los datos de desempleo del mes de octubre.

15:00h.- Caracas.- VENEZUELA COLOMBIA.- Se cumplen dos años del primer encuentro oficial entre los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, marcados por la amistad, la moderación y las críticas, especialmente, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Washington.- OEA PRESUPUESTO.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) evalúa su programa y presupuestos para 2025.

18:00h.- Nueva York.- ONU CONSEJO DE SEGURIDAD.- La embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, presenta el programa de trabajo del mes de noviembre, en el que su país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad. (Texto)

21:30h.- Filadelfia.- EEUU GOBIERNO.- El presidente estadounidense, Joe Biden, subraya en un acto en Filadelfia el apoyo de su Administración a los sindicatos.

21:30h.- Warren (EEUU).- EEUU ELECCIONES.- Mitin del expresidente y candidato republicano Donald Trump (2017-2021) en Warren, Míchigan.

Ciudad de México.- MÉXICO GOBIERNO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cumple su primer mes en el cargo. (Foto)

Buenos Aires.- LATINOAMÉRICA INNOVACIÓN PBD.- Continúa la tercera edición de BID Lab Forum, donde unos 600 emprendedores, inversionistas, expertos y otros actores relevantes de los ecosistemas de innovación de Latinoamérica y el Caribe se dan cita en Buenos Aires para buscar potenciar las iniciativas emprendedoras para generar más inclusión, acción climática y productividad en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA DÍA DE MUERTOS.- Se celebra el Día de Muertos en Bolivia con la elaboración de mesas conmemorativas para los difuntos y visitas a los cementerios para recordar a los seres queridos entre comida y música. (Foto) (Vídeo)

Cali.- COP16 BIODIVERSIDAD.- Concluye la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (COP16). Centro de Eventos Valle del Pacífico (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO REMESAS - El Banco de México da a conocer las remesas de connacionales a México hasta el noveno mes de 2024, donde se espera se supere de nueva cuenta el récord acumulado en el año hasta casi los 50.000 millones de dólares. (Texto)

Europa

Ginebra - SALUD OMS.- Rueda de prensa semanal de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la que el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, repasa la situación sanitaria de diferentes crisis en el mundo, incluyendo Gaza, Líbano y Sudán.

Londres.- THE CURE.- El grupo británico The Cure lanza su decimocuarto álbum de estudio, 'Songs of A Lost World', el primero en 16 años.

Ginebra.- SUIZA CEMENTERIOS.- Suiza, país que sirvió de refugio o retiro a personas de todo el mundo, alberga un número alto de tumbas de celebridades que vivieron allí sus últimos días, desde Borges a Chaplin o Audrey Hepburn, que también reciben visitas de admiradores en esta época, aprovechando festividades como Halloween, Todos los Santos o el Día de Difuntos. (Texto) (Vídeo)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO METRO.- El personal de mantenimiento del Metro de Londres empieza por la noche una huelga en reclamo de mejora salarial.

Oriente Medio y África

Marrakech.- MARRUECOS TURISMO.- Celebración de la convención anual de Europamundo Vacaciones, un evento organizado por la compañía multinacional y que reúne a un centenar de empresas del sector turístico de todo el mundo. El encuentro se celebra hasta el 4 de noviembre. Hotel Kenzi Rose Garden

Beirut.- LÍBANO ISRAEL.- Israel prosigue su ofensiva en el Líbano (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- ARGELIA ANIVERSARIO.- Argelia conmemora el 70 aniversario del inicio de la revolución que puso fin a 132 años de colonización francesa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Tokio.- UCRANIA GUERRA - El alto representante para la política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, visita Japón para reunirse con su homólogo nipón, Takeshi Iwaya, con quien se espera la cooperación bilateral de seguridad y el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipei -TAIWÁN TIFÓN- Taiwán hace balance de los daños provocados por Kong-rey, el mayor tifón en azotar la isla en casi tres décadas.

