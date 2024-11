Los ciclistas Albert Torres y Davide Cimolai renuevan con el Movistar Team para 2025

El ciclista español Albert Torres y el italiano Davide Cimolai renovaron este jueves con el Movistar Team por una temporada más, hasta 2025, según informó el conjunto español en un comunicado.

"Estoy muy contento de renovar un año más con Movistar Team. Un equipo que me dio la oportunidad de incorporarme a sus filas en el año 2020 y que sigue confiando plenamente en mis virtudes, estoy muy agradecido por continuar en 2025", manifestó Torres en declaraciones facilitadas por el Movistar Team.

Con estas dos renovaciones, el equipo 'telefónico' sigue confiando un curso más con las prestaciones del menorquín, que sumará su sexta temporada con el equipo, y del italiano, después de su primer año como ciclista del conjunto español.

Albert Torres se incorporó a Movistar Team en 2020 y su capacidad por adaptarse, año tras año, a las necesidades del equipo le ha brindado una larga carrera en el conjunto navarro. "Seguir una temporada más significa que el equipo está contento conmigo. Voy a mantener mi papel en ayudar a mis compañeros, siendo un rol que me hace estar muy orgulloso y partícipe de los éxitos del equipo", confesó el ciclista de 34 años.

Por su parte, Davide Cimolai debutó esta temporada en el equipo español y su rendimiento le ha valido para renovar en 2025. "Desde que llegué el año pasado a este equipo me he sentido en familia. He pasado un año fantástico, lleno de emociones y siempre he dicho que en Movistar Team cerraré mi carrera deportiva", afirmó.

El corredor italiano, de 35 años, destacó sentirse "arropado" por sus compañeros y agradeció a Eusebio Unzué, mánager general del equipo, por la "confianza dada". "Estoy muy contento de haber renovado por otro año. Mi familia siempre te estará agradecida", concluyó.