Arnold Schwarzenegger reniega de Trump y votará a Kamala Harris: "Soy estadounidense antes que republicano"

Además de ser una de las estrellas más rutilantes del cine de acción durante décadas, Arnold Schwarzenegger tuvo una destacada carrera política entre 2003 y 2011, periodo durante el que fue gobernador de California por el Partido Republicano. El próximo 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, contra todo pronóstico, el actor ha anunciado que votará al Partido Demócrata.

Así lo reveló el intérprete a través de X. "Dejadme ser honesto con vosotros: no me gusta ningún partido en este momento. Mis republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado los déficits y han rechazado los resultados electorales. Los demócratas no son mejores para lidiar con los déficits y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con un aumento de la delincuencia. Probablemente no sea una sorpresa que odio la política más que nunca", confesó.

Aunque el artista admitió que le gustaría "desconectar" de la política, aseguró que no puede porque "rechazar los resultados de unas elecciones es lo más antiestadounidense posible. Para alguien como yo, que habla con gente de todo el mundo y todavía sabe que Estados Unidos es el país mas brillante, decir que Estados Unidos es un cubo de basura para el mundo es tan antipatriótico que me pone furioso".

"Y siempre seré estadounidense antes que republicano. Por eso, esta semana votaré por Kamala Harris y Tim Walz. Lo comparto con todos vosotros porque creo que hay muchos que sienten lo mismo que yo. No reconoces nuestro país. Y tienes razón en estar enfadado", añadió.

El actor agregó, refiriéndose a Donald Trump, que "un candidato que no respeta tu voto a menos que sea para él, un candidato que enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio mientras él observa con una Coca-Cola Light, un candidato que no ha demostrado capacidad para trabajar para aprobar ninguna política aparte de una un recorte de impuestos que ayudó a sus donantes y a otras personas ricas como yo, pero que no ayudó a nadie más, un candidato que piensa que los estadounidenses que no están de acuerdo con él son enemigos mayores que China, Rusia o Corea del Norte, no resolverá nuestros problemas".

"Serán cuatro años más de estupideces sin resultados que nos enfadarán, nos dividirán más y nos llenarán de odio. Necesitamos cerrar la puerta a este capítulo de la historia estadounidense, y sé que el expresidente Trump no lo hará. Dividirá, insultará, encontrará nuevas maneras de ser más antiestadounidense de lo que ya ha sido, y nosotros, el pueblo, no obtendremos nada más que más ira. Esa es razón suficiente para compartir mi voto", apuntó el artista, afirmando que, para avanzar, "la única manera de hacerlo es con Harris y Walz".

"Vota esta semana. Pasa página y deja atrás esta basura. Y aunque no estés de acuerdo conmigo, vota, porque eso es lo que hacemos como estadounidenses", concluyó.

Esta no es la primera vez que Schwarzenegger se pronuncia contra Trump. Después del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, el actor publicó un vídeo en el que decía que Trump "pasará a la historia como el peor presidente de todos los tiempos" y afirmó que estaba tratando de crear un golpe de estado "engañando a la gente".