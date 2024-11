Bolivia convoca a 30 futbolistas para enfrentar a Ecuador y Paraguay

La Paz, 30 oct (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, convocó este miércoles a 30 futbolistas para los partidos ante Ecuador y Paraguay por las jornadas 11 y 12 de las eliminatorias suramericanas al Mundial 2026, con la meta de mantener la condición de invicto de la Verde en los más de 4.000 metros de altitud de El Alto.

Bolivia visitará el próximo 14 de noviembre a Ecuador en la ciudad de Guayaquil y el 19 del mismo mes recibirá a Paraguay en el estadio Municipal de El Alto, ante equipos que se consideran rivales directos en la lucha por la clasificación a la próxima Copa de Mundo.

Villegas dijo que encararán con "total seriedad ambos partidos" aunque admitió que la "premisa" es que la Verde continúe invicta en El Alto, su nueva casa desde que asumió el banquillo de Bolivia.

"Nuestra necesidad y mayor posibilidad es en hacernos fuertes de local (ante Paraguay), por eso queremos cuidar a algunos jugadores que están a límite con las tarjetas (amarillas)", enfatizó.

Villegas convocó a 19 futbolistas que juegan en el torneo local y a 11 que juegan en ligas foráneas, por lo que el promedio de edad del equipos es de 24,3 años con un 53 % que tienen 23 años o menos.

Entre los convocados destacan el portero Guillermo Viscarra del The Strongest, el defensa y capitán Luis Haquín, del Ponte Preta brasileño; el mediocampista Ramiro Vaca, del Bolívar; y el extremo Miguel Terceros, del brasileño Santos.

En el caso de este último, Villegas dijo que no será tomado en cuenta ante Ecuador debido a una infección intestinal que le hizo perder peso, por lo que buscará que esté a plenitud para enfrentar a los paraguayos.

La novedad en la nómina de Villegas es el llamado del defensa Efraín Morales, del Atlanta de la MLS de Estados Unidos, de ascendencia boliviana y puertorriqueña.

Bolivia se preparará en la ciudad de La Paz con la base de los futbolistas que juegan en la liga local.

El equipo de Villegas ocupa el séptimo puesto 7 de las eliminatorias suramericanas con 12 puntos después de 10 partidos y se mantiene en zona de repesca.

Los 30 convocados son los siguientes:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Rodrigo Banegas (GV, San José) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensas: Luis Haquín (Ponte Preta-BRA), Efraín Morales (Atlanta United-USA), Sebastián Álvarez (Oriente Petrolero), Marcelo Torrez (Santos-BRA),Luis Barbosa (Aurora) , Marcelo Suárez (Always Ready) y José Sagredo (Bolívar).

Laterales: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS) y Luis Paz (Bolívar).

Mediocamnpistas: Héctor Cuéllar (Always Ready), Ervin Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (USM Alger- ARG), Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU), Daniel Camacho (Universitario de Vinto), Boris Céspedes (Yverdon-Sport FC-SUI), Carlos Sejas (Aurora), Miguel Terceros (Santos-BRA) y Jeyson Chura (The Strongest).

Delanteros: Enzo Monteiro (Santos-BRA), Lucas Chávez (Al Taawoun-ARA), José Martinez (Always Ready), César Menacho (Blooming) y Carmelo Algarañaz (Kalamata-GRE). EFE