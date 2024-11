Carmen Lomana atiza a Íñigo Errejón y le define con unas demoledoras palabras

Carmen Lomana no tiene pelos en la lengua y, una vez más, lo ha vuelto a demostrar en la entrega de los Premios 'Women of the Year 2024' de la revista Harper's Bazaar, donde no solo se ha mostrado implacable con Íñigo Errejón tras las denuncias por agresión sexual por parte de varias mujeres entre las que se encuentra la actriz Elisa Mouliaá, sino también con Isabel Pantoja y Kiko Rivera tras las desgarradoras declaraciones de Isa Pantoja sobre algunos de los desprecios y humillaciones que sufrió por parte de su familia durante años.

"Prefiero no hablar de Errejón porque iba a decir barbaridades. Para empezar, consejos vendo que para mí no tengo. Todo el día, panfletos. Tiene cara de niño pervertido, totalmente. ¿Vosotros sabéis antes que había un niño, Jaimito, de los chistes? Pues es igual que Jaimito, con esa cara que tiene como de espantado" ha apuntado impactada, reconociendo que no solo le ha sorprendido lo que ha salido a la luz sino "mucho más las que han ido con él sabiendo y teniendo noticias de cómo era".

Muy cercana a Isa Pantoja desde que coincidieron en 'Supervivientes' en el año 2015 -"me llama tita" presume orgullosa-, Carmen desvela que ella sabía muchas cosas, pero no conocía el episodio de cuando Isabel Pantoja cortó el pelo a su hija a trasquilones con unas tijeras de cocina para impedir que saliera de casa. Y como reconoce, "cada vez que la oigo se me parte el corazón. A Isa todo mi apoyo, todo mi cariño".

"Me parece tan canalla todo lo que han hecho y tan buena ella para haber estado siempre callada, disculpando y hasta el día de hoy ella no ha arremetido contra su madre nunca. La ha respetado y la ha tratado con mucho cariño" defiende, lanzando un mensaje contundente a la artista: "Isabel Pantoja, yo no sé si me oyes, pero tienes una hija maravillosa, maravillosa". "Que la valore y le dé mucho cariño y le pida disculpas y perdón por todo lo que le ha podido pasar" sentencia.

De Kiko Rivera, sin embargo, no quiere ni oír su nombre. "Ese ni hablo, me pasa como con Errejón. No, que no me gusta y la gente que no me gusta prefiero no hablar. Ni a mi casa ni a tomar un café" deja claro, sin disimular su aversión por el hijo de Pantoja.

Además, Carmen ha querido aclarar que nunca mantuvo una relación sentimental de cuatro meses con el padre de Bertín Osborne, Enrique Ortiz, como se ha dicho: "Nunca fue mi novio. No sé, el otro día lo dijeron así un poco en broma y empezó a decirlo a todo el mundo. Éramos amigos" ha zanjado.