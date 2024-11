Marc Márquez:: "Los humanos cometemos errores y hoy me ha tocado a mí"

Redacción deportes, 27 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que se fue por los suelos cuando peleaba por el liderato del Gran Premio de Tailandia de MotoGP, admitió tras la carrera que había tenido fallos: "los humanos cometemos errores y hoy me ha tocado a mí".

"La velocidad estaba y planteamos la carrera correctamente, pero ha habido falta de paciencia en ese tramo, porque aún quedaban trece vueltas y estaba siendo el más rápido en pista", recuerda Márquez.

"La estrategia de carrera era hacer la goma porque detrás de Bagnaia se me calentaba mucho el neumático delantero y no lo podía adelantar; cuando llegaba, hacía un intento, lo tenía que enfriar y otra vez igual, y en el segundo intento, he decidido insistir esa vuelta porque me encontraba rápido. Y nada. Un grado más de inclinación en esa curva me ha hecho caer", explicó Marc Márquez de su incidente.

"Hoy no he atacado bien. No es lo mismo un ataque de última vuelta que uno de mitad de carrera y atacaba a medio gas, no ha sido como el de Martín en Australia de última vuelta porque era el adelantamiento decisivo, aquí intuía que tendría muchas más oportunidades porque tenía la velocidad, pero no ha podido ser", lamentó el ocho veces campeón del mundo. EFE