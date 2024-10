Francia Márquez: La estrategia de conservación global no es completa sin los afro

Laia Mataix Gómez

Cali (Colombia), 26 oct (EFE).- La estrategia de conservación de la biodiversidad global que se discute en la COP16 "no está completa si no cuenta con la población afrodescendiente", defiende la vicepresidenta y ministra de Igualdad de Colombia, Francia Márquez, quien asegura que trabaja para que las propuestas lleguen a las negociaciones y no se queden en el camino.

"Estamos poniendo hitos históricos, cambios que son necesarios para hacer que la conservación global" de la biodiversidad "sea una realidad y sea completa", afirma Márquez en una entrevista con EFE en que destaca que, por primera vez en los 32 años de historia de las Conferencias de Biodiversidad de Naciones Unidas, se celebró un foro de afrodescendientes.

Colombia, como anfitrión de la COP16, volcó sus esfuerzos en garantizar que todas las voces fueran escuchadas en encuentros de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, como antesala a lo que denominó "la COP de la gente".

"Ahora todas esas propuestas a nivel país que serán parte de nuestro Plan de Acción de Biodiversidad también se traen al plano internacional", cuenta, orgullosa, Márquez, quien resalta que se está "permitiendo mayor participación de la sociedad civil".

La labor del Gobierno consiste en "garantizar que la voz, que las propuestas, no se queden solo en diálogos y en foros, sino que las podamos poner en el plano de las negociaciones" de la COP16 en Cali.

Colombia y Brasil han puesto sobre la mesa de negociaciones una propuesta para incluir en el artículo 8J del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal a la población afrodescendiente, que hace referencia a mecanismos jurídicos y otras formas de protección de los conocimientos y prácticas de las comunidades indígenas.

Lo que buscan ambos países es que se incluya también a la población negra en este marco, porque "no tenerlo en cuenta con una población afrodescendiente ocupando territorios tan biodiversos es hacer una tarea que sea incompleta", señala Márquez.

Sin embargo, esta iniciativa es vista con recelo por algunas delegaciones, entre ellas varios países africanos, a lo que Márquez responde: "Todo eso es un proceso, son diálogos entre países, entre naciones, así que no es una discusión fácil".

"Pero Colombia y Brasil la están liderando y esperamos que el resultado sea que el mundo reconoce como un acto de justicia étnico racial que la población afrodescendiente es fundamental para el cambio, la transformación en términos de defender la vida, defender en la Casa Grande", expresa.

También aboga por las mujeres: "En los años que lleva este convenio tampoco han tenido muchos avances ni reconocimiento", dice, pero espera ver cuáles son las conclusiones de estas negociaciones.

"La esperanza es lo último que se pierde y cuando uno está en medio del conflicto armado, de la violencia, mantenernos vivos ya es un acto de esperanza (...) ahora Colombia asume la presidencia de esta COP, esperamos empujar lo que podamos", dice.

Márquez es una lideresa ambiental con años de recorrido a la que le llegaron amenazas por su labor en el que es el país más peligroso para defender el ambiente según los registros internacionales: 79 asesinatos en 2023, el año más mortífero desde que se tienen registros, según Global Witness.

"El activismo no es algo que uno se lo pone hoy y se lo quita mañana, no es una prenda de vestir, yo llegué a gobernar, a ser parte del Gobierno de este país con mi activismo y con todo lo que soy, entonces sigo empujando las luchas", resalta la vicepresidenta.

Y sobre los asesinatos de líderes ambientales, Márquez explica: "A veces tenemos recursos limitados y es parte de lo que el presidente (Gustavo Petro) ha venido diciendo, por eso ha planteado canje de deuda por acción climática, por eso ha planteado una reforma al sistema financiero internacional que permita que los países de bajos recursos puedan tener acceso financiero para invertir en lo social y en el cuidado del planeta".

Pero no detalla más sobre las cifras de homicidios o sobre la acción del Gobierno para prevenirlos, un tema tratado en la reunión, donde se reclama más protección a los ambientalistas.

Márquez concluye: "Esta es la primera vez que yo participo (en la COP) como mujer, como afrodescendiente y como vicepresidenta, y lo que nos estamos asegurando es de poner las discusiones, los debates necesarios y las propuestas necesarias para avanzar; hoy son una necesidad no solo para Colombia, son una necesidad para el mundo". EFE

