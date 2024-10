Baraja: El sufrimiento de estar abajo nos debe servir de gasolina para cambiar la dinámica

Valencia, 26 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este sábado que "el sufrimiento de estar abajo", colista de la tabla con apenas seis puntos de treinta, debe servir al equipo "de gasolina para cambiar la dinámica" y sumar en Getafe.

"Hemos trabajado toda la semana en recuperar la autoestima, la confianza y que desde ser un equipo y trabajar como un equipo, tratemos de superar la dificultad", explicó Baraja en la rueda de prensa previa ante el conjunto madrileño, un partido para el que José Luis Gayà está "preparado para competir".

Para Baraja, esta es "una situación desagradable", porque "cuando estás en un sitio que quieres estar y la ambición de querer que el club crezca pero los resultados no se dan", debes "mantener la calma y afianzarte en lo que te puede sacar de la situación, porque cuanta más dificultad, más carácter, y cuando más difícil se pone la cosa, más cabeza fría".

Baraja, que apenas habló de su rival, comentó que durante la semana han trabajado mucho el aspecto mental: "Hay que ser conscientes de la situación, trabajar en el día a día e intentar sumar un buen resultado, porque eso cambia todo", dijo el vallisoletano.

"Los jugadores estaban muy afectados, también con las situaciones que se vivieron tras el partido, porque esas cosas influyen. Hemos trabajado en recuperar la autoestima y la confianza", reconoció Baraja.

Para el exjugador del Valencia, los partidos en el Coliseum "son siempre muy cerrados, con pocas oportunidades y en los que siempre hay una acción que si cae de tu lado ganas, y si no pierdes".

"El Getafe te lleva a una gran agresividad, a ser muy presionante hacia adelante y a tener que estar preparado en las segundas acciones. Tenemos que afrontarlo así", comentó Baraja, que insistió en la "imperiosa necesidad de cambiar la situación porque la necesidad del resultado es muy urgente", aunque lamentó que eso les lleva por momentos a precipitarse.

"La crispación y jugar acelerados, no nos va a ayudar, pero sí la calma, encontrar en ese camino que esto nos haga más fuertes. Estamos en un club muy grande y esa necesidad de ganar es lo que te lleva a veces a estar más precipitado", insistió Baraja.

Respecto a Gayà, dijo que el futbolista se siente bien y que sus minutos ante Las Palmas fueron positivos, por lo que está "preparado" para competir. "Sabe que es un momento difícil y que su aportación es difícil no sólo como jugador, sino como capitán", incidió Baraja, que explicó que no cambiará la formación sólo por la baja de Pepelu, aunque no dio pistas sobre si jugará con cuatro o cinco defensas. EFE

