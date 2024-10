Zeus Tous se sincera sobre su adopción y manda un mensaje a Isa Pantoja

Centrado en su carrera musical y buscando abrirse camino en el mercado latinoamericano con sus temas pegadizos y su torrente de voz, Zeus Tous ha invitado a Europa Press al rodaje de su nuevo videoclip y, además de hablarnos de sus nuevos proyectos y su sueño de consolidarse como uno de los cantantes del momento, se ha sincerado como nunca sobre su adopción y cómo trató Sara Montiel este tema con él y su hermana Thais, pronunciándose sobre el desgarrador relato de Isa Pantoja sobre su infancia en Cantora y enviando un mensaje a la hija de Isabel Pantoja.

"Mi tema va enfocado un poco al mercado de Latinoamérica, de México, por el tipo de tema que es. Evidentemente también aquí en España pues lo voy a sacar y espero que tenga buena aceptación como tuvo mi tema anterior y nada, es como algo diferente. Voy probando estilos voy un poco evolucionando a nivel artístico y musical que es de lo que se trata, y que la gente pues vaya conociendo a Zeus Montiel, al artista que es, que intento ser y que bueno, que lucho todos los días para recibir ese respeto y ese reconocimiento que todo artista quiere" confiesa.

Como reconoce, "es difícil". "La gente se piensa que por ser el 'hijo de' es más fácil todo, pero en mi caso me ha costado todo mucho más y me cuesta mucho más por el hecho de que la gente como que no me da el beneficio de la duda, intento luchar día día, que la gente vea que hay una persona que lucha por un sueño que es el de vivir de la música" asegura, apuntando que sus canciones "pueden gustar o no, pero que la gente se abra un poco a escucharme".

"Me madre me lo dijo cuando estaba en vida, que me iba a costar mucho por el hecho que la gente ya esperaba un artista consagrado cuando era un artista que estaba empezando. Tuve una fase de aprendizaje y bueno, voy aprendiendo poco a poco, dando pasitos, y evolucionando. Yo creo que ya ha llegado ese momento en el que ya me siento como ya realmente en mi mejor momento y con estos temas y mi visita a Lationamérica espero que me abra muchas puertas y espero presentarme como artista que me considero que lo soy" explica.

Está convencido de que, de seguir viva, Sara Montiel estaría "muy orgullosa" de cómo está trabajando para cumplir su sueño aunque ya le advirtió que luchase porque esto no iba a ser fácil precisamente por ser hijo de una leyenda como ella. Y es que como confiesa, "los prejuicios y la etiqueta siempre está ahí, ya de condenarte sin ni siquiera darte una oportunidad", aunque como deja claro "no reniego y nunca voy a renegar de mi apellido".

Mientras Zeus ha elegido tener una vida pública y dedicarse al mundo del espectáculo, su hermana Thais lleva una existencia completamente anónima. Como nos cuenta, "siempre ha estado un poco al margen y sigue con su vida tranquila". Hay que respetarlo, tenemos derecho a poder vivir como queremos, mi hermana y yo somos la única familia, nos tenemos el uno al otro y poco más, así que muy bien muy bien muy bien" añade.

ZEUS MANDA UN MENSAJE A ISA PANTOJA

Preguntado por cómo vivió él el tema de su adopción después de que Isa Pantoja haya revelado la durísima infancia que pasó por el rechazo de la familia de Isabel Pantoja por no tener la misma sangre, el hijo de Sara Montiel asegura que su experiencia es muy diferente: "Fue algo muy natural. Mi madre desde pequeño me lo inculó de esa forma natural que me decía 'oye hijo, que aunque no hayas salido mi vientre que sepas que eres hijo mío a todos los efectos'".

"Yo no me meto en la vida de los demás ni mucho menos. Yo sólo te puedo hablar de mi madre que siempre me trató como un hijo suyo, como de verdad lo fue, tanto mi padre como mi madre nos quisieron tener y siempre fuimos muy felices con ellos, nos dieron todo lo que tuvieron y más y yo eso también con el paso de los años, es lo que tiene que pasar, por ley de vida, cuando te das cuenta y agradeces realmente todo, hasta las regañinas de tus padres, cuando te echaban la bronca, cuando te hacían las cosas que sabías que eran por tu bien. Y es cuando te haces mayor que realmente valoras el hecho de todo el cariño que te han dado y toda la educación que te han inculcado tus padres" afirma, enviando un significativo mensaje a Isa: "Hay que llevarse todo lo mejor posible con los padres porque cuando faltan es realmente cuando uno los echa de menos y se da cuenta de todo. Todo se echa en falta cuando lo pierdes ¿no?". "Cuando alguien se va realmente uno se arrepiente de no haber dicho muchas cosas. Es mi pequeño consejo pero evidentemente no estoy descubriendo nada" sentencia.

Zeus se ha pronunciado después de que hace unos días se haya especulado con que su madre tuvo un romance con el Rey Juan Carlos. "Me lo tomé un poco a risa, la verdad. Yo no había nacido y por lo que sé no pasó nada, pero es lo que dije que si hubiera pasado tampoco es de extrañar. Sara Montiel tuvo una vida tan intensa y tan, tan bonita y maravillosa que por qué no podría haber pasado" reconoce, confesando que conociendo a su madre "no hubiera sido nada raro" que le hubiese gustado el Emérito.

Por último, y tras su fallida relación con Susana Bianca -a la que conoció en 'GH VIP', el cantante nos cuenta que en estos momentos está "soltero y entero". "Dedico mucho tiempo a la música que es mi pasión y mi obsesión, aunque me gustaría encontrar a alguien y mis puertas están abiertas de par en par y nunca se sabe lo que puede pasar, pero de momento estoy soltero".