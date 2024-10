Yolanda Díaz defiende en conferencia iberoamericana una carta global de derechos laborales

Bogotá, 24 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, defendió en la XXII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo clausurada este jueves en Bogotá la necesidad de preparar una "carta global de derechos laborales" que establezca unos "mínimos comunes de actuación" sobre cuestiones que afectan a todos los países.

Díaz intervino hoy en esta conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que España es país invitado, para hablar sobre la necesidad de "tener sindicatos fuertes", de acabar con la "esclavitud algorítmica" de las aplicaciones de 'riders', de cómo subir el salario mínimo no destruye empleos y además para abordar la importancia del diálogo social y las negociaciones colectivas.

Y lo hizo mientras en España su partido, Sumar, era el centro de atención después de que su ya exportavoz parlamentario, Íñigo Errejón, dimitiera de todos sus cargos tras una serie de denuncias en su contra por violencia machista.

"Me voy a pronunciar como vicepresidenta: a todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado no solamente hay que apoyarlas, hay que acompañarlas en lo que sea menester", manifestó Díaz en una rueda de prensa en la que no quiso pronunciarse sobre la investigación interna de Sumar o sobre si el partido conocía sobre las acusaciones vertidas sobre la que era una de sus figuras más conocidas.

Errejón, quien fundó Podemos, anunció este jueves que deja la política tras años de desgaste físico y mental y tras haber llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona" y después de conocerse unas denuncias anónimas de una mujer que le define como un "maltratador psicológico".

Sin embargo, Díaz evitó pronunciarse sobre su colega y ha sido rotunda en el apoyo a las mujeres, que ya había expresado en un mensaje en su cuenta de X: "Nuestro compromiso contra el machismo y por una sociedad feminista es firme y sin excepciones".

En una rueda de prensa conjunta con su la ministra colombiana de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, la vicepresidenta española subrayó la importancia de la reunión donde 28 delegaciones americanas (con 15 ministros y 13 viceministros) han hablado sobre la "dignificación de las relaciones laborales, la defensa del trabajo decente y el cumplimiento del objetivo 8 de la Agenda 2030".

"Nos han ocupado temas tan importantes como la acción climática", agregó Ramírez, quien subrayó que es la primera conferencia interamericana en la que se ha abordado este tema directamente, así como temas estructurales como la informalidad laboral y otros como el impacto de la inteligencia artificial, apuntando que hay estudios que avisan que el 40 % de los empleos de algunas áreas se perderán por el desarrollo tecnológico.

A Colombia y a España las unen, como han recordado las ministras, consensos como la importancia del diálogo social y la visión de que la política neoliberal ha fracasado, así como la defensa férrea de los derechos laborales.

Y también asuntos concretos como la preocupación por el sector de los 'rappis' o 'riders', en lo que Díaz denominó "esclavitud algorítmica", es decir, "una forma de explotación que pretende que unas relaciones laborales que son modernas, y con el pretexto de la nueva tecnología, se expulse a trabajadores del ámbito de la jurisdicción laboral".

Díaz comenzó hoy una visita de tres días a Colombia, en la que se reunirá con el presidente Gustavo Petro, con sindicatos y organizaciones laborales y participará el sábado en la COP16 de la Biodiversidad en el cierre junto al jefe de Estado también del Encuentro Internacional de Economías para la Vida (Ecoovida 2024). EFE

