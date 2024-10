Gloria Camila, silencio absoluto tras su demanda a Kiko Jiménez por presunto maltrato psicológico

En el punto de mira tras su reciente ruptura con David García tras 4 años de relación sentimental, Gloria Camila vuelve a convertirse en noticia por un asunto muy diferente. La hija de José Ortega Cano ha denunciado a su ex Kiko Jiménez por acoso y presunto maltrato psicológico. Una denuncia que interpuso el pasado junio pero que no ha salido a la luz hasta ahora, y sobre la que sus protagonistas guardan absoluto silencio.

Pareja entre 2015 y 2019, el exconcursante de 'Supervivientes' se convirtió en un habitual de los platós para comentar todo lo relacionado con la familia de Rocío Jurado, atizando cada vez que tenía ocasión no solo a su exnovia sino también al resto del mediático clan.

En su día Gloria confesó que lo mal que lo había pasado por los ataques de Kiko en televisión, asegurando que había padecido incluso una anorexia nerviosa: "Lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir a mí y hablando mal de mi familia. He tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchas cosas que yo jamás he contado... Fue un tiempo bastante 'heavy' porque al final era todos los días hablando de mí y me lo tuve que comer yo solita. Cuando se olvidó un poco, volví otra vez a hacer mi vida" relataba en 2022.

Una complicada etapa que no ha olvidado, dando el paso cinco años después de su polémica ruptura de emprender medidas legales contra el de Linares por presunto acoso y maltrato psicológico. Una demanda en la que como señala 'Vanitatis' ha aportado diversas pruebas como conversaciones y registros de llamadas, y que ha sido admitida a trámite, aunque por el momento no hay fecha para el juicio en el que ambos se verán de nuevo las caras.

Un reencuentro en los juzgados que Gloria prefiere mantener al margen de los medios de comunicación y sobre el que no quiere dar ningún detalle, como ha dejado claro cuando Europa Press le ha preguntado si es cierto que ha denunciado a Kiko por maltrato psicológico y por qué ha decidido hacerlo justo ahora.