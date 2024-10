Asraf Beno guarda silencio ante el apoyo que Isa Pantoja ha recibido de María del Monte

Dando un paso al frente después de años sin pronunciarse públicamente sobre Isa Pantoja, María del Monte no ha dudado en romper su silencio tras la desgarradora entrevista en la que la hija de Isabel Pantoja ha relatado cómo fue su infancia en Cantora y algunos de los durísimos episodios que vivió con su familia.

"Si lo que mi ahijada ha contado es así, me parece lo más fuerte que he oído en mi vida, si ha pasado por eso me parece indignante y no hay derecho" ha confesado en 'Y ahora Sonsoles', mostrando su apoyo incondicional a la peruana en este complicado momento: "Quiero que sepa que estoy aquí si me necesita como he estado siempre".

Unas declaraciones las de María a las que Isa no ha reaccionado públicamente, aunque sí habrían hablado por teléfono y en dicha conversación la artista le habría reiterado que está a su lado y que le parece una "absoluta barbaridad" lo que tuvo que vivir en Cantora con la familia Pantoja.

Tampoco Asraf Beno, que este jueves ha reaparecido tras la durísima entrevista de su mujer y, serio y esquivo, ha guardado absoluto silencio ante las cámaras de Europa Press, dejando en el aire qué le ha parecido la defensa que María del Monte ha hecho de Isa y cómo se encuentra ella tras el alegato de su madrina.

Sin pronunciar ni una palabra, el concursante de realities tampoco ha querido decir nada sobre las declaraciones de Irene Rosales defendiendo a Kiko Rivera, asegurando que adora a su hermana y siempre se ha portado de maravilla con ella, pero que si ha puesto distancia es por su salud mental. Una actitud llamativa en Asraf, que convertido en el gran apoyo de la hija de Isabel Pantoja prefiere dar la callada por respuesta ante las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días.