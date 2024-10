Una investigación de menores migrantes desaparecidos, premio Daphne Caruana Galizia del PE

Estrasburgo (Francia), 23 oct (EFE).- Una investigación periodística que desveló que más de 50.000 menores migrantes en la Unión Europea desaparecieron sin dejar rastro en un espacio de tres años ganó este miércoles el premio Daphne Caruana Galizia que cada año otorga el Parlamento Europeo en recuerdo de la periodista maltesa asesinada en 2017.

"Nos inspira el trabajo de Daphne Caruana Galizia. Era una mujer en periodismo de investigación y nos enorgullece que las fundadoras de 'Lost in Europe' seamos también mujeres. Este premio nos permitirá seguir arrojando luz a esta injusticia", dijo al recoger el premio la periodista neerlandesa Geesje Van Haren, una de las creadoras del consorcio que está detrás de la investigación.

Los periodistas de 'Lost in Europe' (Perdidos en Europa) solicitaron datos sobre los menores migrantes no acompañados desaparecidos entre 2021 y 2023 a 31 países europeos y obtuvieron la cifra final de 51.433 de ellos a los que las autoridades han perdido la pista, si bien el número real podría ser mayor porque hay varios países que no han compartido datos.

"Hay países que nos han dicho que ellos no tienen problemas migratorios", lamenta Van Haren en una entrevista con EFE.

Los factores tras las desapariciones son variados: desde menores que se mueven entre países para reunirse con familiares y amigos y no lo notifican hasta los que caen víctimas al tráfico de seres humanos o a la prostitución, que son cada vez más según los investigadores.

Van Haren explicó que estos menores ya no suelen estar en refugios especialmente protegidos sino que, al acabar yendo "de un hotel a otro", la entrada al mundo de la prostitución o del tráfico de drogas sucede en los propios aparcamientos de esos hoteles.

Para la periodista, las autoridades de cada país deberían hacerse cargo de estos menores, que habitualmente llegan "traumatizados o lidiando con un estrés brutal", y ejercer de sus tutores legales protegiendo sus derechos como niños.

El equipo de 'Lost in Europe' está compuesto de 28 periodistas procedentes de 14 países que, según explicó su fundadora, busca "construir una nueva forma de hacer periodismo" desde la ética y la conciencia del trauma por el que transitan estos menores.

"Tenemos un equipo diverso y muchos de nuestros periodistas tienen experiencia en migración. Tratamos no de victimizar a los menores sobre los que informamos sino empoderarles para que cuenten sus historias. No quieres que un niño reviva su trauma durante una entrevista, somos muy conscientes de esto", señala la periodista neerlandesa.

El Parlamento Europeo creó en 2019 el galardón con el nombre de Daphne Caruana Galizia en homenaje a la periodista de investigación maltesa que dedicó su vida a luchar contra la corrupción y fue asesinada en un atentado con coche bomba en 2017.

El premio reconoce el periodismo de calidad que promueve o defiende los principios y valores fundamentales de la Unión Europea.

"El asesinato de Daphne no fue un acto solitario, sino que culminó años de acoso que le habían dejado aislada. Es una lección que tratamos de abordar con este premio, es nuestra manera de apoyar el periodismo de investigación", aseguró la presidenta del Parlamento Europeo, la también maltesa Roberta Metsola, en la entrega de premios. EFE