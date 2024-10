Mediapro redobla su apuesta por el inglés: "El mercado está abierto a cosas diferentes"

Cannes (Francia), 23 oct (EFE).- La productora española Mediapro presentó este miércoles en Cannes su plan para redoblar su apuesta por el contenido en inglés para Estados Unidos y Canadá, un mercado muy competitivo pero "abierto hacer cosas diferentes", según explicó a EFE JC Acosta, director de la nueva rama norteamericana del estudio.

"En los Estados Unidos, en mi experiencia, estaba muy focalizado en su mercado", detalló Acosta en una entrevista durante la feria audiovisual Mipcom, en la que aseguró que ahora las cosas han cambiado y la discusión está abierta a nuevos modelos y formas de crear.

Esa ventaja es la que quiere aprovechar Mediapro, que ya cuenta con mucha experiencia internacional (sobre todo en Latinoamérica) y que ya antes había tenido experiencias en inglés, como por ejemplo con la coproducción de la aclamada miniserie de Paolo Sorrentino 'The Young Pope'.

Ahora busca un auténtico desembarco y para ello presentó este miércoles en la edición 40 del Mipcom de Cannes una batería de contenidos en el idioma de William Shakespeare que incluyen, entre otros, una adaptación a serie del filme 'El hijo de la novia', del oscarizado realizador argentino Juan José Campanella.

El gran reto que les quita actualmente el sueño sobre este proyecto, bromeó Acosta, es encontrar a un Ricardo Darín capaz de liderar la trama, que se desarrollará en Miami protagonizado por un personaje de origen cubano y que también estará escrito y dirigido por Campanella.

También se anunció en Cannes la serie 'Witness 36', escrita por Evan Katz ('24') y que desarrollará para la pantalla el también argentino Daniel Burman, sobre una creadora de identidades de testigos protegidos que se cruza fortuitamente con uno de esos personajes; o 'Is There No Place on Earth for Me?', escrita, dirigida y protagonizada por John Turturro.

En el terreno de los concursos de entretenimiento, Mediapro planea proponer al público norteamericano la adaptación de 'Atrápame si puedes', entre otros formatos.

La expansión se hará desde la nueva sede en Los Ángeles de la productora fundada en 1994 en Barcelona que lidera Acosta, con la intención de combinar la "estructura global" de la compañía -con sus células en Latinoamérica y Europa y un extenso catálogo de producciones que ya dieron buen resultado- con ejecutivos locales "de éxito" y con "reputación en el mercado".

"Si fuéramos un estudio de papel que nunca hemos hecho nada, en Estados Unidos nunca nos hubieran abierto una puerta", señaló Acosta.

La fórmula que planean aplicar es: historias que tengan "personajes icónicos", con potencial para enganchar con intensidad y que tengan un arco que permita desarrollarse a lo largo de diferentes temporadas.

Como ejemplos del mercado estadounidense a los que les gustaría aproximarse Acosta mencionó títulos como The Bear (FX) o Beef (Netflix), que cree "que tienen un sello muy similar a Mediapro". EFE