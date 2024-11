Makoke, muy feliz y enamorada con Gonzalo, piensa en pasar por el altar

El pasado viernes, 18 de octubre, Makoke acudió junto a su novio Gonzalo a la boda de Alfonso Bayón y Johanna Manzanaro en Puente Viesgo, Cantabria. La pareja se hizo viral en redes sociales al recibir el ramo de la novia... y dejando en el aire un posible enlace matrimonial en el futuro.

Hoy, la colaboradora de televisión ha vuelto hablar ante las cámaras y ha asegurado que "estoy todo el día encerrada con mi novio", pero que está "viviendo a tope" esta relación que no esperaba.

En cuanto al momentazo de la boda, Makoke restaba importancia a lo sucedido asegurando que "me han echado un ramo de novias, pues yo lo cojo", pero comentaba que no descarta volver a pasar por el altar: "Una boda siempre es algo bonito, bueno y maravilloso... ¿por qué no? no lo descarto, todo se andará, todo se verá".

Eso sí, ella no le piensa pedir matrimonio porque "soy muy tradicional" y, además, desvelaba que "nunca se me han arrodillado", por lo que confía que en esta ocasión Gonzalo sí lo haga: "A la tercera va la vencida".

En cuanto a la situación familiar, parece que los enfrentamientos en el pasado con Kiko Matamoros han quedado en el olvido porque "está todo tranquilo, a los hechos nos remitimos y todo bien, ojalá siga esta tranquilidad mucho tiempo".

Por último, Makoke ha confirmado que "tengo muchas ganas" de ver al hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia porque la guarda mucho cariño y, además, "me produce muchísima ternura verla embarazada".