Global Mobility Call reafirma su vocación internacional para abordar el futuro de la movilidad sostenible

" La tercera edición del evento contará con una gran presencia de speakers, así como empresas y organizaciones líderes mundiales

Global Mobility Call reafirma un año más su vocación internacional con un aumento de la participación procedente de diversos países, que permite abordar de forma global el reto del desarrollo de la movilidad sostenible a través de líderes, empresas y organizaciones de referencia mundial.

Para su tercera edición del 19 al 21 de noviembre, el evento organizado por IFEMA MADRID y Smobhub contará con más de 450 speakers, muchos de ellos internacionales que participarán en las 115 mesas de debate y keynotes, y cerca de un centenar de empresas, corporaciones y startups de diferentes países. La presencia de líderes mundiales, altos representantes institucionales, ejecutivos empresariales, expertos y emprendedores arrojará soluciones para definir el futuro de la movilidad, creando alianzas, colaboración público-privada, diálogo, networking e innovación.

Organizaciones internacionales y destacados líderes en la movilidad

En esta edición, GMC cuenta con la participación de organizaciones internacionales de relevancia mundial como WWF, UN-Pacto Mundial, UN-Habitat, PIARC, C40, Slocat, GIZ, International Energy Federation, entre otras, que afianzan su colaboración.

Por su parte, el congreso contará con un alto nivel de speakers internacionales entre los que figuran nombres de prestigio como Chris Barton, fundador y creador de Shazam; Joseph McMonigle, Secretary General of the International Energy Federation (IEF); Richard Irvin, alcalde de Aurora (Illinois). EEUU; Eileen Vélez, secretaria de Transporte y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico; Karla González Carvajal, responsable de igualdad de género en la División Global de Transportes del Banco Mundial. Louis Zacharilla, CEO Intelligent Community Group New York; Mark Collins. Head of Future Transport / Director of ITS UK; Benjamin de la Peña, CEO Shared-Use Mobility Center. Chicago; Helene Chartier, Directora de Urbanismo en C40; Shin-pei Tsay, Director Mayor's Office of New Urban Mechanics of Boston.

También participarán otros líderes como Valentina Galasso Presidenta del Comité Internacional de PIARC en Operación de redes e ITS, socia en Deloitte, Italia; Stefan Di Bitonto, Deputy Director Mechanical & Electronic Technologies Germany Trade & Invest (GTAI); Thierry Delmas, CEO Singular Logistics; Sam Li, Senior Innovation Officer, Transport Strategy y Transport for Greater Manchester,UK.

Ciudades del mundo: planificación de la movilidad

Como novedad en la tercera edición de Global Mobility Call destaca la importante presencia de representantes de numerosas ciudades del mundo que compartirán sus avances en materia de movilidad, planificación urbana e inversión.

De este modo, ciudades como Stuttgart, Copenhague, Bruselas, Bolonia, Milán, Cracovia, Copenhague, Estocolmo, Oslo, Burdeos, Budapest, Chicago, Boston, Cincinnati, Aurora, Portland, Cracovia, Estambul, Guimaraes, Barcelos, Creta, Atenas, Valdivia (Chile), Hermosillo (México), Montería (Colombia), así como otras de Costa Rica, Reino Unido o Irlanda, tendrán su representación en el mayor evento de la movilidad sostenible celebrado del 19 al 21 de noviembre en IFEMA MADRID.

Acerca de Global Mobility Call (GMC)

Organizado por IFEMA MADRID y Smobhub, con el patrocinio e impulso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Global Mobility Call nació en 2022 como un evento estratégico para posicionar a España como el hub internacional de movilidad sostenible, en un contexto determinante de recuperación postpandemia y en un entorno de oportunidades de desarrollo e inversión empresarial propiciado por los fondos Next Generation EU, el mayor estímulo jamás visto en Europa, así como el European Green Deal, la hoja de ruta para hacer de Europa el primer continente neutro en carbono en 2050. Con una visión global, GMC reunirá en su tercera edición del 19 al 21 de noviembre de 2024 en el Recinto Ferial de Madrid a los líderes de todos los sectores implicados para compartir su visión del desarrollo de políticas e iniciativas empresariales de la movilidad sostenible.

