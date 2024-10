Feria del Libro de Miami vuelve con su programa de "conversaciones intimas" con autores

Miami, 22 oct (EFE).- La Feria del Libro de Miami, que tendrá lugar del 17 al 24 de noviembre, vuelve con su programa 'Evening With', un evento de conversaciones con reconocidos autores y periodistas en el que este año destacan el presentador Don Lemon o el periodista israelí Amir Tibon, sobreviviente de la masacre del 7 de octubre de 2023.

También participarán en esta serie de "conversaciones íntimas" autores como la periodista Connie Chung o la narradora Alice McDermott, ganadora del National Book Award, "figuras que están a la vanguardia del espíritu de una época en constante cambio", señala en su web el Miami Dade College (MDC), institución educativa organizadora de la feria.

La escritora estadounidense Amy Tan, hija de inmigrantes chinos, o la periodista de televisión y corresponsal internacional jefa de CNN, Clarissa Ward, son también personalidades del mundo de las letras y el periodismo que participarán en este evento.

Tibon, veterano periodista del medio internacional israelí Haaretz, presentará sus memorias 'The Gates of Gaza: A Story of Betrayal, Survival, and Hope in Israel's Borderlands', donde relata "la aterradora experiencia de su familia durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 contra su kibbutz cerca de Gaza".

Don Lemon, por su parte, hablará sobre su nuevo libro 'I Once Was Lost: My Search for God in America', en el que el comentarista de televisión hablará sobre su "compleja relación con la fe y su camino para encontrar la gracia en medio de la agitación personal y profesional".

McDermott, una de las narradoras actuales más elogiadas, presentará 'Absolution', una novela que ofrece una nueva perspectiva sobre la Guerra de Vietnam a través de los ojos de las mujeres estadounidenses en Saigón en 1963.

En el apartado de relatos históricos, el exitoso escritor Erik Larson presenta 'The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War', una aproximación apasionante, basada en diarios y comunicados secretos, a los tumultuosos meses que se sucedieron entre la elección de Abraham Lincoln como presidente y el comienzo de la Guerra de Secesión.

Ward abordará en el encuentro sus memorias 'On All Fronts: The Education of a Journalist', que narran sus experiencias como periodista en zonas de conflicto en todo el mundo, incluidos Oriente Medio y África Central, y "examina el panorama cambiante del periodismo internacional".

La Feria del Libro de Miami, de ocho días de duración y fundada en 1984 por el MDC, se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande de Estados Unidos. EFE