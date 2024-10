Simeone: "Van a faltar 5.000, pero tenemos 60.000 para compensar"

Madrid, 19 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que "van a faltar 5.000" aficionados en el fondo sur bajo del Metropolitano en el partido contra el Leganés, por la sanción de cierre parcial del estadio por los incidentes en el último derbi ante el Real Madrid, pero habrá "55.000 o 60.000" para "compensar".

"(Afectará) como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Evidentemente, es una gente que siempre está, siempre ahí cantando, estando siempre cerca de entusiasmar a todo el público, pero no tengo ninguna duda de que van a faltar 5.000 y tenemos 55.000 o 60.000 para compensar esa falta que en este caso no va a estar", valoró en rueda de prensa en el estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario del choque.

La plantilla y el cuerpo técnico han asumido toda esta vorágine y polémica de incidentes, sanciones, decisiones y recursos por el lanzamiento de objetos desde el fondo sur del Metropolitano, donde se ubican los ultras del club rojiblanco, en el derbi contra el Real Madrid "dejando en manos del club toda la situación".

"La está manejando de la mejor manera, identificando a la gente que tiene que salir y cuidando a nuestros hinchas, a los que están continuamente con nosotros, que son un montón. Seguramente, este domingo habrá un ambiente fantástico y nosotros esperando dentro del juego trabajar en consecuencia de lo que venimos proponiendo estas dos semanas", dijo el técnico, enfocado "con ilusión, entusiasmo y ganas" en la vuelta liguera.

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó el recurso del Atlético y redujo la sanción de cierre parcial del Metropolitano de tres a un partido. "Si han decidido eso, seguramente es lo mejor que pudo haber decidido. Nosotros, a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, que es el partido que viene", expuso.

"El Leganés es un rival que ha tenido muy buenos partidos, compitiendo muy bien en todos los partidos que le ha tocado jugar. Me imagino un rival similar a estos partidos", avanzó Simeone, que incidió en que "se está cortando demasiado seguido" la competición de clubes -una vez cada mes durante dos semanas- por los compromisos de las selecciones y "vendría bien no tener tantos cortes".

Para él, estas dos semanas de parón por las selecciones nacionales han sido "una buena oportunidad para trabajar con mucha ilusión, con muchas ganas, identificando las situaciones a mejorar, hablando mucho con los futbolistas que se quedaron para trabajar sobre ellas e ilusionados" para poder "representarlas" en los próximos encuentros. EFE