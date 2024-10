Bernard-Henri Lévy firma 'La soledad de Israel':"Creo en la solución de los dos Estados con un gobierno palestino digno"

El filósofo y escritor francés Bernard-Henri Lévy publica 'La soledad de Israel' (La esfera de los libros), un ensayo en el que defiende la supervivencia de Israel tras los atentados del 7 de octubre de 2023 y su "importancia como bastión de la democracia" en Oriente Próximo. En ese sentido, ha asegurado que toda su vida ha creído en la solución de los dos Estados, pero solo con "un gobierno palestino digno".

"Toda mi vida he apoyado la solución de los dos Estados. No he cambiado de opinión. Pero no con Hamás al poder, ni con la Yihad, ni con Mahmoud Abbas al poder, quien no ha condenado el 7 de octubre. No ha pronunciado ninguna palabra de condena. Así que, sí, sigo creyendo firmemente en la solución de los dos Estados, pero cuando haya un gobierno palestino digno que también acepte esa solución. Israel debe aceptar el Estado palestino, pero también que el Estado palestino acepte a Israel. La solución de los dos estados con una Palestina que desee la desaparición de Israel, no", ha explicado Lévy en una entrevista con Europa Press.

Así, el escritor ha asegurado que "la muerte en combate" del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Yahya Sinwar, a manos de las fuerzas israelíes en un bombardeo perpetrado este jueves contra la Franja de Gaza abre "más" que la posibilidad de un alto al fuego y lo ha considerado "el principio del fin de la guerra".

A pesar de la inclinación de Lévy por la solución de los dos Estados, ha calificado el reconocimiento del Estado de Palestina el pasado mayo por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como un "error moral y político" por el momento en el que se hizo, en el que Palestina estaba dirigida por Hamás.

"Reconocer el Estado Palestino aquel día significaba reconocer a un Estado dirigido por Hamás. Que Pedro Sánchez apoye un Estado Palestino, ¿por qué no? Yo también lo apoyo. Pero si había un momento en el que no había que hacer ese reconocimiento, es en el momento en el que lo hizo. También fue el momento en el que Yolanda Díaz, su vicepresidenta, habló como si fuese una militante de Hamás. Con toda su dignidad de vicepresidenta, proclamó el eslogan de Hamás: 'De río al mar, Palestina será así libre'. Lo primero que Sánchez debería haber hecho aquel día es haber hecho que la señora Díaz se fuera", ha reiterado.

"ISRAEL HA HECHO LO QUE HA PODIDO EN ESE CONTEXTO"

En 'La soledad de Israel' el autor explora la idea de si es "proporcionada" la respuesta de las Fuerzas de Defensa israelíes contra Palestina y, en ese sentido, ha remarcado que el objetivo de Israel es que los rehenes sean liberados y que el 7 de octubre no se vuelva a reproducir, lo que ha llevado al ejército a realizar "operaciones militares" en las que ha hecho "lo que ha podido en ese contexto".

"Israel ha hecho lo que ha podido en ese contexto. No seré yo el que diga con arrogancia que sé mejor que los generales lo que había que hacer para alcanzar ese objetivo de guerra, no soy militar. Las decisiones que hay que tomar son muy serias y tienen incidencia sobre la vida y la muerte de las personas. Pero lo que sí sé, es que como en cualquier democracia, los militares israelíes hacen lo mejor que pueden, esa es la sensación que tienen, que hacen lo mejor posible", ha aclarado.

Aun así, ha afirmado que se puede ser judío --y no serlo-- y a su vez criticar las acciones que está llevando a cabo el Gobierno de Benjamín Netanyahu, pero advierte de que eso puede llevar al antisemitismo.

"Se puede no ser judío y criticar a este gobierno, no hace falta ser judío para criticar al gobierno israelí. El principio de toda democracia es que el que gobierna puede y debe recibir críticas de los ciudadanos, los que sean", ha concluido.