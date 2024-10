Alberto González: Alex Yee va a tener que pelearlo; yo, en el futuro, puedo aspirar a todo

Torremolinos (Málaga), 18 oct (EFE).- El malagueño Alberto González, diploma olímpico en los Juegos de París y cuarto en la penúltima prueba del campeonato del mundo -disputada en Weihai (China)-, principal baza española en la Gran Final del Mundial, declaró a EFE en la localidad española de Torremolinos (Málaga), sede de la misma, que

"La verdad es que a la temporada no le puedo pedir nada más. Y competir ahora aquí es el regalo. El regalo de todo un año, en el que he efectuado todos esos esfuerzos por conseguir el gran objetivo, que era ir a los Juegos de París, en los que se dio el mejor de los casos, que fue conseguir un diploma (fue octavo). Así que bueno, estar aquí, en casa, en Torremolinos, con los míos me hace ir a disfrutarlo y a darlo todo, obviamente. A hacer el mejor el triatlón posible. Estoy preparado", comentó a Efe, en la citada localidad andaluza, el triatleta malagueño.

"Competir aquí es un plus de motivación, no supone más presión. La presión ya me la pongo yo. En el Mundial no estoy peleando los puestos de cabeza, voy noveno. La pelea está en otro lado; la presión está en otros rivales", dijo.

"Yo lo que voy a hacer es aprovecharme de la situación, estar delante, como he estado compitiendo en todos los últimos eventos. Estoy listo para cualquier tipo de escenario", que tampoco descarta, tras haber sido cuarto en China, dar el siguiente salto de calidad y acabar en el podio ante su público, en la prueba que se disputa en la citada localidad de la Costa del Sol.

"Parece que la regla de tres es así (ríe). Pero bueno. Yo siempre considero que lo bueno sigue a lo bueno; así que, ¿por qué no? Yo voy a estar preparado. Y si realmente lo merezco, estaré en el podio. Y si no, habrá que seguir trabajando; y desearlo. No hay que tener prisa. Pero llego bien, física y psicológicamente, a esta carrera", manifestó a Efe en Torremolinos Alberto González que cree que el inglés Alex Yee, campeón olímpico y líder del Mundial, que apunta a un doblete dorado. "tendrá que pelearlo".

"Va a tener que pelearlo. Es verdad que ahora está mucho más consistente. Está nadando en los puestos de delante; no pierde mucho en la natación y en el ciclismo ha mejorado; y tiene más gregarios. Pero creo que va a ser una batalla entre Francia y Gran Bretaña, porque los franceses tienen cuatro buenos corredores. Así que va a ser una lucha interesante", opinó el malagueño, que tiene muy claro que quiere seguir progresando deportivamente.

"Cuando ya has hecho un diploma olímpico, creo que voy por el buen camino. Encima, este cuarto puesto de Weihai pues me hace ver que puedo aspirar a todo lo que quiera. Así que voy a ir estableciendo objetivos paso a paso; siendo realista, pero apuntando a lo más alto", declaró a Efe Alberto González antes de la Gran Final del Mundial de triatlón. EFE