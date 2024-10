La Reina Letizia arrasa con su look 'working' con top lencero y mocasines de tacón

Tras deslumbrar con un espectacular diseño cuajado de brillos de Carolina Herrera el pasado martes en la entrega de los Premios Planeta en Barcelona, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial presidiendo en Madrid el acto institucional del 'Día Mundial de la Salud Mental 2024' bajo el lema 'Trabajo y salud mental, un vínculo fundamental', reafirmando así su compromiso con las causas sociales y especialmente con esta problemática que afecta cada año a un mayor número de personas.

Teniendo en cuenta la importancia de reivindicar la importancia de la salud mental, su Majestad ha apostado por un look sobrio y discreto que no 'eclipsase' un tema con el que está tan sensibilizada. Pero no lo ha conseguido, ya que en clave 'work' ha lucido un lookazo perfecto para ir a la oficina actualizando un traje gris de corte clásico con dos detalles rompedores de máxima tendencia.

Siempre impecable, Doña Letizia ha estrenado un dos piezas de Mango con blazer cruzada con doble botonadura negra y pantalón de talle alto -a la venta en la web de la firma española por un precio de 150 euros- perfecto para cualquier ocasión, que ha combinado con un top lencero en color negro que resta seriedad al estilismo y da ese punto sofisticado que siempre marca la diferencia.

Y, confirmando que ha desterrado los tacones de su armario en el día a día, la Reina ha apostado por el calzado más 'in' de la temporada, unos mocasines de piel negros con un pequeño tacón cuadrado tan cómodos como elegantes. Y la guinda a su look 'ejecutivo' en el Día de la Salud Mental, un bolso de mano de piel también en negro con asa corta.