Jorge Martín no duda que será un fin de semana "difícil y agotador"

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), líder en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, no duda a la hora de afirmar que el Gran Premio de Australia de este fin de semana en Phillip Island, será "difícil y agotador".

"Y lo será no sólo porque estamos en el ultimo tramo del campeonato, sino porque cambia la climatología, el asfalto es nuevo y habrá que entender rápido qué necesitamos para competir el domingo", explica Martín.

"Esta es la parte más importante de la temporada, queda poco y ha habido unas partes de la temporada que 'Pecco' estaba más cerca, pero lo importante es llegar a Valencia con opciones, ahora quedan tres carreras en las que los errores pueden pesar bastante, por lo que hay que mantener la concentración en todo momento", comenta el líder del mundial.

Al referirse a Phillip Island afirma que "es un circuito fantástico y uno de los más bonitos para pilotar, en el que me gustaría ganar, pero hay que pensar en el campeonato del mundo, pero que duda cabe que si tengo la oportunidad, intentaré ganar aquí por primera vez".

En lo que se refiere al rendimiento del español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) en las últimas carreras destacó que "está súper fuerte y tuvo el potencial para ganar en Japón, pero se fue al suelo, es cierto que ansía esa primera victoria, pero tenemos que pensar en Marc y Enea, que también están súper fuertes".

Y fue Pedro Acosta quien les preparó una pregunta algo comprometida al señalar si Ducati influirá en la pelea por el campeonato, lo que Jorge Martín, sincero y directo, respondió que "si lo preguntan es porque piensan así, pero como es algo que no lo puedo controlar, no me voy a preocupar, me voy a centrar en pilotar y en dar mi máximo, pues lo que no puedo controlar no me preocupa".

Y rotundo al afirmar que estaban "pilotando a un nivel increíble con la igualdad que hay en la actualidad entre todas las motos". EFE