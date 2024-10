Gloria Camila, primeras palabras tras su ruptura con David García: "No hay terceras personas"

Gloria Camila anunciaba hace unos días su ruptura con su novio David García, con el que mantenía una sólida relación desde 2019. Lo hacía a través de un escueto comunicado en sus redes sociales, sin revelar el motivo que les ha llevado a emprender caminos separados tras cinco años en los que, como revelaba, hubo "mucho amor y momentos bonitos". "Siempre estaré agradecida y me quedaré con el recuerdo bonito de la relación que hemos tenido" añadía, pidiendo respeto en estos delicados momentos y que no se buscasen "culpables" porque "no los hay".

Este miércoles la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha reaparecido en la entrega de los premios 'Forbes Best Content Creators 2024' y ha roto su silencio sobre su recién estrenada soltería: "La vida sigue y prefiero no hablar del tema, sobre todo por respeto a David y por la relación que hemos tenido, que, como bien he dicho, súper bonita, con mucho amor, con mucho cariño, mucho respeto" ha reiterado, dejando entrever que su ruptura ha sido amistosa al asegurar que "sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él y la verdad es que me quedo con lo bueno de la relación, que son muchas cosas, y es una persona súper importante en mi vida y fundamental".

"No, no, para nada" ha respondido a la pregunta de si ha habido terceras personas por su parte o por la del profesor de inglés, haciendo un guiño a una de las canciones más famosas de su madre al revelar que el motivo por el que su relación se ha terminado es "se nos rompió el amor de tanto usarlo".

"No voy a entrar más en el tema, pero es una cosa que creo que tenía que compartir con mis seguidores, y porque también han sido parte de nuestra relación de cinco años. Entonces, bueno, pues me quedo con lo bonito, con lo bueno y con ese amor que nos hemos dado" ha zanjado.

Aunque su noviazgo se ha terminado, Gloria tiene claro que "por supuesto" que continuarán siendo amigos a pesar de su ruptura, que ha dejado claro que ha sido "de mutuo acuerdo", pero que eso se dará con el tiempo. "A ver, es una relación que es un poco dura a la hora de separarse y de dejarlo, que imagino que como la mayoría de las relaciones, y ya está, yo creo que poco a poco" confiesa.

Respecto a una posible reconciliación, la hija de Ortega Cano se muestra muy sincera y reconoce que "no lo sé". "No sabemos qué deparará el futuro, de momento no voy a entrar más en el tema, pero la verdad es que nos queremos mucho y sobre todo ese respeto. Después de que una relación se termine siempre tiene que quedar lo bueno que se haya vivido. Y no tener ninguna maldad ni nada, y David es una persona maravillosa, es una persona de 10, con una clase impecable" afirma.

Muy discreta, Gloria ha preferido no contarnos cómo se ha tomado su padre su ruptura, pero sí ha dado la última hora sobre cómo se encuentra tras la aparatosa caída que sufrió hace tres semanas en el Metro: "Mi padre está bien, lo que pasa que obviamente tiene dolores, está muy dolorido. A veces, evidentemente, le duele mucho más de lo normal y está ahí haciendo ya un poco de ejercicios, un poco de movimientos, etcétera, así que bien". "De momento no hay que operar y de momento está bien en casa, en reposo, así que bien" ha concluido.