El argentino Demichelis dice que impregna en el Monterrey su experiencia en los clásicos

Monterrey (México), 17 oct (EFE).- El argentino Martín Demichelis, entrenador de los Rayados del Monterrey, aseguró este jueves que a los jugadores de su equipo trata de impregnarles su experiencia en los clásicos que protagonizó como futbolista.

“Los clásicos me gustan, me ha tocado vivir muchos de ellos y los he disfrutado porque tienen algo especial y eso trato de inculcarle a mis jugadores”, explicó en una rueda de prensa, previo a que su club reciba este sábado a los Tigres UANL, en el derbi de la ciudad de Monterrey, en la duodécima jornada del torneo Apertura 2024.

Demichelis militó en grandes clubes de Europa como el Bayern Múnich alemán y el Manchester City inglés, además del River Plate argentino, con los que disputó parte de los clásicos más importantes del balompié mundial.

Ahora en su faceta como estratega, el antiguo central debutó en los clásicos regios con una victoria el fin de semana pasado por 2-1 sobre los Tigres, en un amistoso en Texas, tras lo cual el sábado jugará su primer derbi regio oficial.

“En el derbi de la semana pasada se vio reflejado lo que les impregné de mi experiencia en clásicos, tanto en el campo de juego, como en lo físico y en la actitud al festejar un gol, festejar una acción ganada, una acción defendida”, añadió el 51 veces internacional con Argentina.

Sobre contar con una plantilla con menos experiencia que la felina en clásicos, con varios jugadores que recién se integraron a la disciplina rayada como el español Oliver Torres y el argentino Lucas Ocampos, Demichelis no cree que signifique una desventaja.

“No sé si nosotros estamos en desventaja por tener jugadores con menos clásicos, pero lo que puedo decir es que tenemos futbolistas con mucha trayectoria, jerarquía y personalidad que están deseando salir al campo para demostrar quién es el Monterrey”.

Demichelis llegó a Monterrey en agosto pasado y luego de siete partidos tiene marca de dos triunfos, tres empates y dos derrotas. Los Rayados ocupan la cuarta posición del Apertura 2024 con 21 puntos, a siete del líder Cruz Azul. EFE