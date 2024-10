Álvaro Vargas Llosa desvela cuál es el estado de salud de su padre

En los últimos meses, Mario Vargas Llosa ha ocupado titulares de los medios de comunicación debido a su estado de salud... pero nadie de su familia ha hablado públicamente sobre cómo se encuentra el escritor.

Hoy, Álvaro Vargas Llosa ha atendido a la prensa y se ha mostrado tajante ante los continuos rumores sobre el estado de salud de su padre... advirtiendo que "aconsejo que no hagan mucho caso de las tonterías que se publican".

El hijo de Mario ha aclarado que "mi padre tiene casi 89 años, está en el umbral de los 90 años, es una edad a la que uno tiene que reducir un poco la intensidad de sus actividades", por eso ha dejado de aparecer en actos públicos.

Debido a su edad, el escritor "ha dejado de escribir su columna quincenal y ha publicado lo que es su última novela" porque "tiene evidentemente una edad que exige reducir el nivel de actividad, pero eso no significa que no tenga ninguna actividad".

Álvaro ha explicado que su padre "tiene una actividad intelectual, tiene una actividad familiar muy intensa. Acaba de estar en Europa, hemos estado pasando vacaciones juntos, volverá a Europa dentro de unos meses, ahora le toca estar al otro lado del charco".

Y es que, desde su separación con Isabel Preysler "reparte su tiempo entre España y Perú y algunos otros sitios, y está muy alerta intelectualmente. Está leyendo mucho, está en compañía no solamente de su familia sino también de mucha gente del mundo de la cultura que lo visita".

De esta manera, Álvaro negaba que el estado de salud de su padre fuese alarmante: "Aconsejo no hacer demasiado caso del cotilleo sobre este tema, porque es gente que no está informada. No sabe de lo que está hablando".

En cuanto a cómo está la familia, ha dejado claro que "muy unida" porque "es una familia que tiene una vocación de unidad y yo creo que, en parte, dictada por la dispersión geográfica".

También ha explicado que su madre "está muy pendiente de él y de todo, pero al mismo tiempo haciendo su vida también, así que, en fin, nos damos todos maña para hacer nuestra vida y mantener la unidad familiar".

Por último, Álvaro desvelaba que no sabe cuándo viajará de nuevo su padre a España: "No, no, todavía no, yo creo que estará hasta fin de año en Perú probablemente y ya luego estará. Imagino que a comienzos de año. Pero no me atrevo a dar una fecha exacta".