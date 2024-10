Ecopetrol reanuda negociación de deuda en dólares tras pausa

(Bloomberg) -- Ecopetrol SA vuelve a tantear una vez más el mercado exterior con una oferta para vender bonos en dólares. La oferta se produce una semana después de que una investigación que involucra a su director ejecutivo obligara a la compañía a posponer un acuerdo.

La empresa estatal de energía colombiana está vendiendo bonos con vencimiento en 2032 para ayudar a financiar una oferta ampliada de recompra de bonos de 2026, así como el pago anticipado de una parte de un préstamo de 2030. La operación se inició el miércoles con negociaciones iniciales sobre el precio para un rendimiento en el rango bajo del 8%. Se esperaba que la emisión de la semana pasada tuviera un precio de alrededor del 7,65%, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

La oferta salió al mercado por primera vez el martes 8 de octubre por un monto inicial de US$1.750 millones. Más tarde ese mismo día, el Consejo Nacional Electoral votó a favor de iniciar una investigación sobre una supuesta violación de los topes de financiación de campañas durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El jueves, la oferta de Ecopetrol se había frustrado.

El caso involucra a Petro y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien dirigió la campaña antes de unirse a la empresa. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación investiga por separado a Roa y al hijo de Petro, Nicolás.

Ecopetrol declinó hacer comentarios. BBVA Securities Inc., JPMorgan Securities y Santander US Capital Markets están gestionando el nuevo acuerdo.

La perforadora colombiana dijo la semana pasada que estaba usando un crédito de US$250 millones con Sumitomo Mitsui Banking Corporation y una cantidad igual de su propio efectivo para pagar la mitad del préstamo de US$1.000 millones con vencimiento en 2030.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original: Ecopetrol Restarts Dollar Debt Deal After CEO Probe Drove Delay

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Michael Gambale y Brian J. Smith.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.