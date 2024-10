Domingo, 13 de octubre de 2024 (02:00 GMT)

ORIENTE MEDIO

Jerusalén/Beirut - Israel recrudece sus ataques en Gaza, en la que amplia la orden de evacuación del norte del enclave palestino, y en el sur El Libano, donde un nuevo casco azul de la misión de paz de la ONU resulta herido en el fuego cruzado. Se trata del quinto en tres días.

- Los vecinos de la ciudad turística de Batroun, en el norte del Líbano, dicen verse desbordados por la ola de desplazados que han llegado a esta pequeña población costera. Entre el sí y el no, algunos ayudan y los acogen, pero otros dicen que ya no pueden más. Por Isaac J. Martín

EEUU ELECCIONES

Washington - El expresidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) hace campaña en el estado clave de Georgia en favor de la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, quien esta semana contó ya con el favor electoral del exmandatario Barack Obama (2009-2017).

-Se enviará también una nota de cómo la ofensiva mediática de Kamala Harris en medios no convencionales no ha conseguido despejar las críticas de que no quiere enfrentarse a la prensa.

Greenville (EE.UU.) - La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, hace campaña en Greenville, Carolina del Norte. Será su viaje número 19 a ese estado en el actual ciclo electoral.

Prescott (EE.UU.) - Mitin del expresidente estadounidense (2017-2021) y candidato republicano, Donald Trump, en Prescott, Arizona.

EEUU ESPACIO

San Antonio (EE.UU.) - SpaceX recibió aprobación para lanzar este domingo a primera hora de la mañana su Starship, el mayor cohete espacial jamás construido, que realizará una prueba que podría por primera vez servir para avanzar en el sistema de recuperación de la nave.

AMÉRICA DEFENSA

Buenos Aires - La ciudad argentina de Mendoza (oeste) alberga la XVI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que contará con la presencia de casi todos los ministros de Defensa del continente.

VENEZUELA CRISIS

Caracas - A menos de tres meses para el próximo período presidencial, la crisis política continúa en Venezuela, donde el chavismo y la oposición mayoritaria aseguran haber ganado los comicios del pasado 28 de julio, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó la reelección de Nicolás Maduro, sigue sin publicar los resultados desagregados.

MÉXICO INFRAESTRUCTURA

Querétaro (México) - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visita el centro del país para presentar el programa del Tren México - Querétaro, con el que arrancará su plan de construir más de 3.000 kilómetros de ferrocarriles de pasajeros en su mandato.

GUATEMALA JUSTICIA

Ciudad de Guatemala - El Organismo Judicial de Guatemala juramenta a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones para el periodo 2024-2029, después de una elección marcada por el acompañamiento internacional y denuncias de irregularidades en el proceso de elección.

LITUANIA ELECCIONES

Riga - Lituania celebra la primera ronda de las elecciones generales, en las que el Partido Socialdemócrata lidera las encuestas y en las que los observadores estarán pendientes del resultado que obtenga la polémica fuerza populista de izquierda Nuevo Amanecer.

MACAO ELECCIONES

Macao - La región semiautónoma china de Macao celebra comicios para elegir al nuevo jefe de su Gobierno, con el que fuera juez de mayor rango en la antigua colonia portuguesa entre la retrocesión de 1999 y agosto de este año, Sam Hou Fai, como único candidato.

- Se mandarán también una nota de claves de la cita electoral.

UE EXTERIORES

Bruselas - Los ministros de Exteriores de la Unión Europea esperan aprobar el lunes nuevas sanciones contra Irán por enviar misiles balísticos a Rusia, así como abordar la cooperación con Ucrania y la explosiva situación bélica en Oriente Medio.

PAKISTÁN SEGURIDAD

Islamabad - Pakistán eleva al máximo las medidas de seguridad en medio de un aumento de los ataques insurgentes en vísperas de la cumbre que celebrará en Islamabad la Organización de Cooperación de Shanghai, liderada por China y considerada por algunos como la OTAN asíatica.

AGENDA INFORMATIVA

América

Washington - HURACANES ATLÁNTICO - El presidente Joe Biden viaja a Florida para examinar los daños del huracán Milton, que ha cobrado la vida de 17 personas y dejó inundaciones y destrucción de cientos de viviendas, al tiempo que cerca de dos millones de clientes sin electricidad. (Texto)

Prescott (EE.UU.).- EEUU ELECCIONES.- Mitin del expresidente estadounidense (2017-2021) y candidato republicano, Donald Trump, en Prescott, Arizona. (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El expresidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) hace campaña por la vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris en comunidades rurales del este y sur del estado clave de Georgia. (Texto)

Greenville (EE.UU.).- EEUU ELECCIONES.- La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata, Kamala Harris, hace campaña en Greenville, Carolina del Norte. Será su viaje número 19 a ese estado en el actual ciclo electoral. (Texto)

Los Ángeles (EE.UU.).- MICHAEL JACKSON.- Una colección de obras supuestamente dibujadas a mano y firmadas por la estrella del pop Michael Jackson sale a subasta por un precio de salida de 10.000 dólares. (Texto)

La Paz - BOLIVIA JUSTICIA - El juicio que comienza mañana contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y el gobernador opositor suspendido Luis Fernando Camacho por el caso 'Golpe de Estado I', en el que se les acusa de "terrorismo, sedición y conspiración" por su papel en la crisis política de 2019, pondrá a prueba la credibilidad del sistema judicial y la estabilidad institucional en un momento de alta tensión política y social. (Texto) (Foto archivo)

La Paz - BOLIVIA COCINA - Comienza el programa de reivindicación de la cocinas indígenas de América, con el objetivo de preservar y revalorizar los sabores, saberes y protagonistas de las cocinas nativas como pilar fundamental de la identidad cultural y la seguridad alimentaria. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México - MÉXICO LITERATURA (Entrevista) - El autor mexicano Martín Solares presenta en una entrevista con EFE su nuevo libro ‘Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque’, con las memorias del agente Pierre Le Noir sobre “los hechos escalofriantes” que atestiguaron los surrealistas en el norte de Francia en 1927. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

Atenas.- NANA MOUSKOURI.- La cantautora griega Nana Mouskouri, leyenda de la música y 'camaleón' del canto, celebra este domingo sus 90 años de edad con la promesa de un nuevo y último álbum y el inminente fin de su larga y exitosa carrera profesional. Por Diego Sáez Papachristou.

16:00h.- Berlín.- CUMBRE SALUD.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, inaugura la Cumbre Mundial de la Salud (WHS).(Texto)

Dijon.- OIV VINO.- Reunión de ministros previa al congreso de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con presencia del titular español de Agricultura, Luis Planas.

Lyon.- COSTA-GAVRAS.- El cineasta franco-griego Costa-Gavras, que acaba de recibir a sus 91 años un homenaje a su carrera en el Festival Lumière, repasa su carrera en una entrevista con EFE. (Texto) (Vídeo)

Asia

Hanói.- VIETNAM CHINA.- El primer ministro chino, Li Qiang, realiza una visita oficial a Vietnam, país con el que Pekín mantiene una asociación estratégica en el Sudeste Asiático.

África

Luanda.- ÁFRICA EEUU.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja da Luanda, donde se reunirá con su colega angoleño, João Lourenço, para abordar la cooperación bilateral. (Texto)

