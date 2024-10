Laura Matamoros desvela cómo ve a su tía Mar Flores como abuela

En el punto de mira por los rumores de ruptura con Antonio Revilla tras convertirse en una de las parejas de este verano, Laura Matamoros ha reaparecido en la fiesta del 30º aniversario de Tacha Beauty este jueves en la capital y, a pesar de lo esquiva que se ha mostrado con las preguntas sobre su relación, todo apunta a que vuelve a ser una mujer soltera.

"Estoy en un momento muy tranquilo, muy sereno de mi vida en el que me quiero dedicar a mí, que es lo más importante, a mis hijos y a mi trabajo, que es muy sacrificado aunque parezca que no y hay que estar constantemente ahí al pie del cañón" confiesa, respondiendo con evasivas a cómo está su corazoncito y si es cierto que ha roto con el empresario con el que comenzó a salir en julio: "Mi corazón está aquí y está como siempre, está fenomenal, está todo fenomenal. Cuando me tomo un café contigo, tranquilamente si quieres te cuento mis historias, pero de momento estoy aquí celebrando el 30 aniversario de Natalia, de Tacha y estoy feliz" ha zanjado, dejando claro que se iría de la entrevista si continuábamos preguntándole por Antonio.

Así que cambiando de tema, Laura ha hablado con una gran sonrisa de la inminente paternidad de su primo Carlo Costanzia con Alejandra Rubio. "Estoy súper feliz. Para mí es como si fuese mi segundo hermano y es una emoción, es un subidón, y al final mis hijos vayan a tener también un primito y con quien compartir" expresa, afirmando convencida que el actor va a ser "obviamente un padrazo. Van a ser una familia yo creo que muy bonita y muy unida".

Respecto a las críticas que recibe la hija de Terelu Campos por cómo está gestionando la expectación mediática que se ha creado en torno a su embarazo, la influencer no ha dudado en salir en su defensa y asegurar, tajante, "que la gente critica por todo y tiene la boca muy grande muchas veces hay que ponerse cada uno en la piel de quien está y de quien es".

¿Cómo ve a su tía Mar Flores de abuela? Laura lo tiene claro y aunque reconoce que a la modelo le "cuesta un poco cuando ya te ponen la etiqueta de abuelo", "si es una madraza va a ser una abuelaza, es una tiaza, es todo". "Cinco hijos, imagínate" ha sentenciado cuando le hemos preguntado si va a llevar bien lo de tener un nieto.

Por último, la hija de Kiko Matamoros también se ha pronunciado sobre el comentario que habría hecho Loles León llamando "gentuza" al tertuliano y a sus compañeros en 'Sálvame': "Pues no tenía ni idea la verdad. Yo creo que no son gentuza, pero cada uno tiene su opinión yo que sé". "Mi padre no es gentuza, pero quiero decirte que yo que sé, que aquí estamos, es lo que tiene ser un personaje público, que un día eres gentuza y al día siguiente eres maravilloso esto es así ¿Qué te digo?" ha zanjado.