Manu y Laura, cada vez más juntos en 'GH'

Manu y Laura van a pasos agigantados. Muchos seguidores de 'Gran Hermano' no entienden que el dj no de un paso más sabiendo los sentimientos que su todavía amiga tiene por él, pero lo cierto es que se está abriendo como nunca antes.

Su acercamiento con la concursante después de marcar distancias fue de lo más criticado en redes sociales porque los más defensores del concurso entendían que lo hacía porque estaba percatándose del apoyo que esta cultivaba fuera.

Sin embargo, parece que ese acercamiento es real... o al menos es lo que Manu le ha hecho entender a Laura al confiarle que "he sentido contigo una complicidad y una conexión", algo que "no me pasa nada con ninguna chica".

Y es que la hija de María José Galera ya ha vendido todo el pescado. Se ha sincerado, se ha abierto en canal y hasta le ha transmitido con la mirada lo que no es capaz de expresar en palabras... así que solo queda que su historia de amor se selle con un beso de película.

Mientras tanto, parece que el concursante le ha pedido, en tono bromista, que se acabaron las visitas nocturnas a su cama, ya que eso le genera una tensión difícil de disipar y... según él, la culpable es ella.