Santi Cazorla dona a 'LEGENDS' la camiseta que usó en su primer partido con el Oviedo de la pasada temporada

El veterano centrocampista español Santi Cazorla, actualmente en el Real Oviedo, ha donado al 'Museo LEGENDS: The Home of Football', la camiseta que utilizó en su primer partido de la temporada pasada en su regreso al conjunto ovetense después de 20 años, según confirmó este miércoles LaLiga. Esta pieza estará expuesta en el hall de 'LEGENDS', en el espacio dedicado a la 'Reliquia del mes' y junto a ella podrá verse una edición especial firmada de su cromo 'Panini', como parte del acuerdo entre el museo y la compañía de cromos. LaLiga indicó que la entrega se llevó a cabo en el vestuario del Carlos Tartiere, "un entorno íntimo hizo que la ceremonia fuera aún más emotiva, reflejando la conexión de Cazorla con el equipo que le vio crecer". Además, se enmarca en una temporada especial para el club, que terminó de forma amarga tras la no consecución del ascenso, pero que devolvió la ilusión a los aficionados carballones. Durante el acto de entrega, Laura Valdeolivas, CEO de 'LEGENDS', agradeció al Real Oviedo "su calurosa acogida" y recalcó que la incorporación de la camiseta de Cazorla a su colección "resalta la historia y la grandeza de las leyendas que han dejado huella en LaLiga". Por su parte, Santi Cazorla confesó que era "un honor" entregar esta camiseta, que marcaba "un nuevo capítulo" en su carrera con el Real Oviedo. "Espero que sirva de inspiración para las futuras generaciones", remarcó el campeón de Europa con la selección española en 2008 y 2012. 'LEGENDS, The Home of Football' es un proyecto que integra el patrimonio del fútbol mundial más importante de la historia, con más de 5.000 piezas. Una colección que incluye memorabilia de todas las competiciones internacionales desde hace más de 100 años, entre ellas las de UEFA, FIFA, Conmebol o Juegos Olímpicos, así como de competiciones nacionales como LaLiga.

