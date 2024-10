Cierran los colegios electorales en Mozambique tras retrasos y problemas con el censo

Maputo, 9 oct (EFE).- Los colegios electorales comenzaron a cerrar sus puertas tras las elecciones generales celebradas este miércoles en Mozambique, en una jornada caracterizada por retrasos y problemas con las listas de votantes en algunos puntos del país.

"Estoy aquí desde las 06.00 horas (04.00 GMT) para votar pero no lo he conseguido porque mi nombre no aparece en el censo electoral, pero ya voté en este colegio el año pasado (en las elecciones locales de octubre de 2023)", dijo a EFE Arminda Muíto, residente de la ciudad de Nampula (norte).

Otro joven votante de esa misma urbe, Mussá José, se encontró en la misma situación y lamentó que él y otros cientos de personas afectadas son "mozambiqueños olvidados" al no poder ejercer su derecho democrático.

"Vine a cumplir mi deber cívico pero no encuentro acceso para mi silla de ruedas (...) La única entrada tiene escalera pero no hay rampa", dijo otro de los votantes frustrados, Faruk Ramos, un joven con una discapacidad física.

En este sentido, la Red Mozambiqueña de Defensores de Derechos Humanos, una de las ONG que monitoriza los comicios, entre los 11.928 observadores (11.516 nacionales y 412 extranjeros) acreditados por la Comisión Electoral Nacional (CNE), denunció en declaraciones a EFE que los problemas con el padrón electoral se han dado de forma generalizada en Nampula, el mayor distrito electoral de Mozambique.

"Quiero denunciar este acto macabro de la Comisión Electoral Provincial de Nampula, son al menos 1.300 los electores a los que se les impidió votar en la ciudad (homónima) de Nampula", señaló Gamito dos Santos Carlos, coordinador provincial de la citada ONG.

"Esta es una situación premeditada para sabotear el proceso electoral, eliminando del registro los nombres de ciudadanos que no son partidarios del Frelimo", añadió, en referencia al oficialista Frente de Liberación de Mozambique, que gobierna el país desde la independencia de Portugal en 1975 y cuya victoria es ampliamente esperada en estas elecciones.

Los problemas registrados durante la jornada electoral son "una grave violación de la ley y una violación de los derechos cívicos de estos mozambiqueños", según el activista.

La CNE reconoció que no todos los centros de votación abrieron a las 07:00 hora local (05:00 GMT) y que algunos tienen "dificultades" para recibir todos los materiales necesarios, si bien hizo una "evaluación positiva" de la jornada.

Aunque estaba previsto que los colegios cerraran a las 18:00 (16:00 GMT), la CNE confirmó que permanecerán abiertos hasta que vote el último elector en espera de hacerlo.

Más de 17 millones de mozambiqueños estaban llamados este miércoles a elegir a su próximo presidente, a los diputados de la Asamblea de la República (Parlamento unicameral), y a los gobernadores y legisladores de las diez provincias del país y de la ciudad de Maputo.

Las elecciones se ven eclipsadas por el recrudecimiento este año de los ataques yihadistas en la provincia norteña de Cabo Delgado, que el Ejército mozambiqueño combate desde 2017 con ayuda de tropas ruandesas y de una fuerza militar de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC, en inglés). EFE

