Chris Pine, del universo de 'Star Trek' a la literatura con su primer libro para niños

Los Ángeles (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El actor y director Chris Pine, conocido por su participación en la mítica serie 'Star Trek', se ha adentrado en el mundo de la literatura infantil con el lanzamiento del libro "When Digz the Dog Met Zurl the Squirrel: A Short Tale About a Short Tail" (Cuando el perro Digz se encontró con la ardilla Zurl: Una historia corta sobre una cola corta).

En una entrevista con la revista PEOPLE, Pine, de 44 años, asegura que en este libro quiere lanzar el mensaje de cómo se debe amar y aceptarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias.

"Gran parte del impulso para escribir, la alegría de escribir, fue pensar en que los padres lo leyeran, porque recuerdo que cuando era niño y me enamoraba de un libro, le pedía a mi padre que lo leyera una y otra vez", dice el actor californiano durante la entrevista.

"Aunque no soy padre, no puedo decirte con cuántos padres he hablado y, por alguna razón, están hartos de leer el libro X por enésima vez, así que pensé: 'Bueno, sería genial escribir algo que, con suerte, se sienta tan delicioso en la boca y sea tan divertido de decir... que quieran volver y explorar una y otra vez'", precisa.

"La historia es realmente bastante simple, pero creo que no significa que sea menos importante afirmar la importancia de la compasión y ver más allá de juzgar un libro por su portada, por así decirlo", asegura el actor de series como 'ER' o 'CSI Miami'.

La obras se centra en un perro llamado Digz, que cree que es el amo de un jardín, y una ardilla, Zurl, que no está de acuerdo. La pareja pronto descubre que tienen algunas cosas en común.

“Fue durante la primera parte de la cuarentena (por COVID), estaba caminando con un amigo y mi perro persiguió a una ardilla”, dijo el actor estadounidense.

“Mi amigo me dijo: ‘No creo que conozca una historia sobre un perro persiguiendo a una ardilla’. Parece tan universal. ¿Acaso no todos los perros persiguen a una ardilla? Y yo dije: "Sí, eso suena bastante bien", subrayó.

La idea le encantó: "Así que me fui a casa y, como realmente no tenía nada que hacer y estaba buscando una salida creativa, comencé a escribir este libro... y realmente lo disfruté", confesó a PEOPLE. EFE