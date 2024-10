Un fallo en Word elimina los documentos al guardarlos con una extensión de archivo en mayúsculas o con una almohadilla

Microsoft ha advertido sobre un fallo identificado en la versión 2409 de Word, que puede ocasionar la eliminación del documento después de guardarlo, si el título contiene una extensión de archivo con mayúsculas, como '.DOCX' y '.RFT', o el símbolo de la almohadilla en el nombre. El programa de creación y edición de archivos de texto Microsoft Word permite guardar los documentos con distintas extensiones, de acuerdo a las necesidades de uso del archivo en cuestión. Por ejemplo, permite guardarlo como un documento PDF con la extensión '.pdf' o como un documento de texto '.docx', entre otras opciones. En este sentido, Microsoft ha advertido sobre un problema encontrado en la versión 2409 de Word, con el que, al guardar un documento con una extensión en mayúscula, como '.DOCX' o '.RTF', el archivo se elimina perdiendo así el contenido. Este fallo también ocurre al incluir el símbolo '#' dentro del nombre. Tal y como ha explicado la tecnológica en un comunicado en la web de soporte técnico de Microsoft, este problema se produce concretamente cuando el usuario realiza alguna edición en el archivo y, posteriormente, lo guarda a través del acceso rápido que se muestra en pantalla tras intentar cerrar Word. No obstante, Microsoft ha señalado que los documentos afectados por este fallo se pueden recuperar a través de la papelera de reciclaje, ya que quedan almacenados en este servicio. Tras ello, bastará con restaurarlos para poder continuar editándolos. Asimismo, se deberá utilizar una extensión en minúsculas o eliminar el símbolo '#' del nombre para que evitar que el fallo se active. Para ello, los usuarios pueden guardar el documento de forma manual antes de cerrarlo, y escoger la extensión y el nombre del documento adecuados. Esto se debe a que, según las pruebas que ha llevado a cabo el equipo de soporte de Microsoft, "el problema se produce después de guardar cuando se le solicita al hacer clic en X para cerrar Word. Actualmente no se reproduce al guardar manualmente antes de cerrar". Siguiendo esta línea, la tecnológica señala que una solución alternativa para evitar este fallo es habilitar la opción 'No mostrar la vista Backstage al abrir o guardar archivos con métodos abreviados de teclado', que se encuentra en las opciones de configuración de Word, dentro del apartado 'Opciones de archivo'. Con todo ello, desde Microsoft continúan investigando este problema y cómo solucionarlo aunque, por el momento, continúa activo para los documentos de Word en escritorio que cumplan con las características mencionadas anteriormente.

Compartir nota: Guardar