Soler-Arpa lleva al Círculo de Bellas Artes 'Especies mensajeras', 24 esculturas sobre la naturaleza y contaminación

El artista Álvaro Soler-Arpa ha presentado en el Círculo de Bellas Artes 'Especies mensajeras', una exposición compuesta por 24 esculturas que explora la relación entre la naturaleza y la contaminación que amenaza la supervivencia de numerosas especies en un medio ambiente cada vez más frágil. Según ha informado este martes el Círculo, la muestra podrá verse en la Sala Goya desde este miércoles 9 de octubre de 2024 y hasta el 26 de enero de 2025, y está comisariada por Marián Boadas. Las esculturas se inspiran en los principios de la evolución y representan animales mutantes, cuya extraña morfología es el resultado de mutaciones genéticas provocadas por la contaminación. Estos seres ficticios, ubicados en un futuro próximo, juegan con los límites entre lo posible y lo imposible, lo real y lo imaginario, lo grácil y lo tortuoso, ha detallado la entidad. "Llegar a estas esculturas ha sido un camino muy largo. Desde siempre me ha gustado la anatomía y los huesos. Conecté con la naturaleza a través de los huesos de animales. Al principio los rescataba de restaurantes, después de mataderos, de muladares. Aprendí a tratarlos y a limpiarlos con un taxidermista. Me ha pasado horas limpiándolos, eso te hace reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre la huella que dejamos en nuestro planeta", ha dicho Álvaro Soler-Arpa. El Círculo de Bellas Artes ha subrayado que las esculturas de Soler-Arpa son "víctimas ficticias de la irresponsabilidad del hombre moderno, reflejando la trágica realidad de muchas especies en peligro". "La radioactividad provoca en sus pelajes hermosas iridiscencias, la transgénesis los dota de extremidades de elegante extravagancia", ha señalado. En ese futuro imaginado se hallan elefantes con plumas, ovejas bípedas, reptiles peludos, anfibios rumiantes, lagartijas bicéfalas y topos con ojos luminosos. Esta muestra se enmarca en el conjunto de actividades que el Círculo engloba bajo el epígrafe de 'Emergencia climática'. "Durante los próximos meses, y en virtud de nuestro compromiso ecologista, el Círculo ofrecerá propuestas que nos ayuden a combatir la crisis climática desde la reflexión, el arte, la tecnología y la ciencia. El trabajo de Álvaro es un claro ejemplo de cómo contribuir a la sensibilización de uno de los grandes desafíos actuales de la humanidad: hacer frente a las consecuencias de los excesos ambientales cometidos. Sus esculturas provocan la necesaria reflexión sobre el tipo de ecosistema en el que parecemos destinados a vivir si no tomamos medidas urgentes", ha resaltado el director del Círculo, Valerio Rocco. En palabras de Marián Boadas, su comisaria, 'Especies Mensajeras' "es una invitación a contemplar nuestra posición como habitantes de un planeta en transformación". "A través de la mirada visionaria de Álvaro Soler-Arpa, somos testigos de la convergencia entre la belleza intrínseca de la naturaleza y los desafíos existenciales que enfrentamos como especie. 'Especies Mensajeras' es, en última instancia, una celebración de la interdependencia, un homenaje a la belleza de la naturaleza, un espacio dedicado a la contemplación de la elegancia de sus formas y una llamada a encontrar nuevas formas de vivir nuestra relación con ella desde el respeto y la humildad", ha detallado.

