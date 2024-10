El PSOE niega "excarcelaciones" de etarras con la reforma porque la condena ya se ha cumplido en otro país de la UE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha rechazado este martes hablar de "excarcelaciones" de presos de ETA con la reforma de la Ley de intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la UE que podría beneficiar a varios etarras, porque según ha dicho, "todos cumplen su condena", aunque sea en otras cárceles de la Unión Europea: "Hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir dos penas por el mismo delito", ha explicado. En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Patxi López ha detallado que la enmienda presentada por Sumar a esta reforma legislativa buscaba "corregir" una "desigualdad" que se daba al no descontar las penas de prisión cumplidas en otro país de la Unión Europea y por ello era una "pieza fundamental" que faltaba por aplicar en España. "La Audiencia Nacional ya dijo que en la legislación española faltaban medidas correctivas para evitar la falta de proporcionalidad de las penas en el castigo de los delitos cuando existen sentencias extranjeras concurrentes --ha insistido--. No soy experto en derecho pero hay una máxima que dice que un penado no puede cumplir dos penas por el mismo delito". Tras recordar que la Justicia europea ya tumbó la llamada 'doctrina Parot' del limitar los beneficios penitenciarios al total de la condena, el portavoz del PSOE ha recordado que la pena máxima que se cumple en España son 30 años, al margen de la prisión permanente revisable, que es de posterior aplicación, y que además, dependiendo del comportamiento, la duración de la pena se "revisa y rebajan". Por ello, ha negado que se esté "excarcelando" porque en todo caso los presos "han cumplido su pena". En todo caso, el exlehendakari socialista ha dicho que entiende la "sensibilidad de las víctimas" de ETA y ha pedido "no jugar" con este asunto haciendo además hincapié en las medidas impulsadas por el PSOE para las víctimas del terrorismo. NO VALE HABLAR DE "TRAMPAS" Patxi López ha aprovechado para recordar también que la directiva europea que promovía esta modificación ya fue aprobada por el PP en Bruselas y que en el Congreso superó todos los trámites con "unanimidad". "El PP llegó a decir en la tribuna que llegábamos tarde", ha recordado. Por ello cree que no es valido que ahora desde PP y Vox hablen de "trampas" y pongan "excusas" cuando lo que se está haciendo es adaptar la justicia española a la legislación europea. "Estamos en la Unión Europea cuando gusta más y cuando gusta menos", ha señalado.

Compartir nota: Guardar