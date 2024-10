Dimon dice que reguladores deberían reducir obstáculos para OPI

(Bloomberg) -- Los reguladores de Estados Unidos y el Reino Unido deberían facilitar la salida a bolsa de las empresas, afirmó el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon.

“Es importante que los responsables políticos entiendan que aquí y en EE.UU. hemos dificultado la salida a bolsa”, dijo Dimon el martes en una entrevista con Bloomberg Television desde Londres. Señaló la disminución de la investigación en empresas más pequeñas y el aumento de los gastos derivados de litigios y presentaciones regulatorias.

Dimon dijo que es “extraño” que no haya habido un aumento proporcional de las salidas a bolsa con el aumento de las valoraciones del mercado. Añadió, sin embargo, que hay una creciente acumulación de OPI, aunque eso no garantiza que vayan a producirse.

“Creo que nos correspondería facilitar y abaratar la salida a bolsa, y tenemos que encontrar la manera de hacerlo”, sostuvo Dimon.

En la amplia entrevista, Dimon también dijo que se debería permitir la fusión de más bancos medianos en EE.UU.

“Esta noción de que el gobierno debe involucrarse en cada pequeño acuerdo bancario creo que es simplemente errónea”, aseveró Dimon, añadiendo que es “injusto” y que los directivos de esas firmas dirían que están “básicamente cediendo terreno a JPMorgan”.

Dimon, de 68 años, dijo que la Reserva Federal hizo bien en recortar su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos el mes pasado, pero volvió a advertir que persisten las fuerzas inflacionarias. Se ha mostrado cauto sobre la economía durante más de un año, argumentando que la inflación podría ser más dura de lo que anticipan los inversionistas. Después de que la Fed recortara las tasas en septiembre por primera vez en más de cuatro años, Dimon dijo que no era escéptico a un aterrizaje suave.

El director ejecutivo ha dicho en repetidas ocasiones, incluso el martes, que la geopolítica es su mayor preocupación. El mes pasado, afirmó que ese asunto “supera a cualquiera que haya tenido desde que trabajo”. Más allá de eso, también citó el déficit estadounidense, diciendo que por su naturaleza es inflacionista. “Y en algún momento tendremos que hacer frente a esto”.

Nota Original: Dimon Says Regulators Should Reduce Hurdles to Going Public (1)

