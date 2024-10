Ocho actores con diversidad cognitiva protagonizan 'Hamlet' en el Teatre Lliure de Barcelona

Ocho actores con diversidad cognitiva de la compañía peruana Teatro La Plaza protagonizan 'Hamlet, una versión recontralibre' dirigida por Chela de Ferrari en el Teatre Lliure de Gràcia, en Barcelona, en una propuesta que se enmarca en la iniciativa Ànima Lliure El espectáculo, que se podrá ver en el Lliure desde este miércoles al 20 de octubre, está hecho a partir de las experiencias de ocho intérpretes con síndrome de Down y discapacidad intelectual, ha informado este lunes el teatro en un comunicado. La obra parte de la pregunta shakesperiana 'ser o no ser' para hablar sobre qué implica ser para personas que no encuentran espacios que los tengan en cuenta, y es una versión llena de humor escrita a partir del trabajo con los intérpretes durante un año de ensayos. Uno de los actores que interpreta a Hamlet, Jaime Cruz, ha asegurado que en el escenario se siente "libre" y expresa lo que siente, y ha explicado que antes de este papel trabajaba de acomodador en el Teatro La Plaza y le explicó a De Ferrari que su sueño era interpretar. De Ferrari ha dicho que han tomado de Shakespeare los monólogos, las frases, escenas y personajes que les servía para "conectarlos con los intereses, peticiones y vivencias de los actores" en una obra de la que la compañía prevé estrenar la película documental 'Ser Hamlet' en 2025.

