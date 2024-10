Epic unificará Unreal Engine y Unreal Editor en la nueva plataforma para el metaverso Unreal Engine 6

Epic Games ha anunciado que unificará sus servicios de creación de videojuegos Unreal Engine y Unreal Editor para Fortnite en una nueva plataforma a la que se referirá como Unreal Engine 6, y que será la base para crear un metaverso con contenido interoperable, tanto para Fortnite, como para otros juegos como Minecraft y Roblox. En el marco de su evento anual Unreal Fest Seattle 2024, la compañía de videojuegos anunció recientemente una serie de novedades respecto a su tienda de aplicaciones Epic Games Store, en la que planea agregar hasta 50 juegos de terceros durante el cuarto trimestre de este año. También avanzó novedades para los desarrolladores, con un nuevo programa que ofrece una reducción en la tasa de regalías, siempre que los juegos creados con Unreal Engine se publiquen en su tienda y, de manera adicional, en otras plataformas. Siguiendo esta línea, durante el evento, la compañía también compartió sus avances a nivel económico, cuando detalló que, actualmente, está en un punto "financieramente sólido", gracias a sus esfuerzos por llevar a cabo una reducción en el gasto de la compañía. En concreto, mientras que el pasado año gastaban alrededor de mil millones de dólares más de lo que ganaban al año, ahora gastan únicamente "un poco más" de lo que ganan anualmente, tal y como ha explicado el director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, en una entrevista con The Verge. Este control en el gasto se completa con una financiación "muy sólida" y una serie de inversiones a futuro que, según ha descrito Sweeney, se están llevando a cabo "con mucho criterio". Todo ello, hace que Epic esté en una "posición perfecta" para llevar a cabo sus planes "durante el resto de esta década", ha matizado el directivo. En estos planes de futuro se incluyen novedades para su motor de desarrollo de videojuegos de alta gama, Ureal Engine, así como para su servicio de diseño y creación de juegos en Fortnite con herramientas más sencillas, Unreal Editor para Fortnite, que se unificarán bajo la nueva plataforma Unreal Engine 6. En concreto, tal y como ha explicado Sweeney, la compañía pretende crear una nueva versión de Unreal Engine que englobe todas las funciones y herramientas de ambos servicios. De esta manera, los desarrolladores podrán combinar "toda la potencia" del motor de juego de alta gama con "la facilidad de uso" que ofrece Unreal Editor para Fortnite. "Esto llevará varios años. Y, cuando ese proceso esté completo, será Unreal Engine 6", ha sentenciado Sweeney, al tiempo que ha explicado que se trata de una iniciativa pensada para que los desarrolladores creen una única aplicación que pueda ser posteriormente implementada "como un juego independiente en cualquier plataforma". Es decir, con Unreal Engine 6, Epic plantea facilitar la interoperabilidad de contenidos entre videojuegos. De esta forma, los desarrolladores podrán crear un nuevo juego en Fortnite y, después, llevarlo a otros títulos que "elijan utilizar esta base tecnológica". Esta idea de interoperabilidad busca un enfoque de metaverso para los videojuegos. Así, un ejemplo de estos planes es la colaboración de Epic con Disney, cuya propuesta fue anunciada en febrero de este año para construir "un ecosistema persistente, abierto e interoperable desde Fortnite". Según ha manifestado al respecto Sweeney, Unreal Engine 6 será "la base tecnológica que hará que eso sea posible para todos", tanto para desarrolladores profesionales como para desarrolladores de juegos independientes o creadores de Fortnite. METAVERSO CON FAB No obstante, además de Unreal Engine 6, el enfoque de metaverso para videojuegos también estará impulsado por el nuevo mercado de contenidos de Epic Games, Fab, que la desarrolladora presentó inicialmente en la Game Developers Conference (GDC) del pasado año, y llegará a mediados de este mes de octubre. Fab es un mercado de contenidos que reemplazará al actual de las plataformas Unreal Engine, Sketchfab, ArtStation y Quixel.com, unificándolas bajo una sola marca. De esta manera, los creadores de contenido pueden "descubrir, compartir, comprar y vender recursos digitales" de todas las plataformas en un mismo servicio. Bajo este marco, es una plataforma unificada que permitirá almacenar y vender activos de videojuegos que podrán utilizarse en Fortnite o en otros juegos, por ejemplo, Minecraft o Roblox, según ha especificado Sweeney. Sin embargo, el objetivo final es que Fab permita ofrecer "un activo lógico que tenga diferentes formatos de archivo que funcionen en diferentes contextos". Es decir, crear elementos que sirvan para distintos videojuegos al mismo tiempo. Tal y como ha ejemplificado Sweeney, con esta idea, los desarrolladores podrían utilizar Unreal Engine 6 para crear elementos de decoración para espacios de videojuegos, como puede ser componentes de bosque, que otros usuarios podrán adquirir en Fab, para posteriormente utilizarlos tanto en juegos optimizados para Unreal Engine, como Unity, Roblox y Minecraft. "Tener un movimiento continuo de contenido de un lugar a otro será una de las cosas críticas que hará que el metaverso funcione sin duplicaciones", ha explicado al respecto el CEO de la compañía. Sweeney también ha señalado que, aunque por el momento no han contactado con más empresas, a parte de Disney, para fomentar su idea del metaverso interoperable, lo harán "con el tiempo". Asimismo, ha señalado que esta idea de la interoperabilidad beneficiará a todas las compañías de videojuegos, ya que, al disponer de una "economía interoperable, aumentará la confianza de los jugadores" en el gasto de compra de bienes digitales, ya que serán bienes que "funcionarán en todos los lugares a los que vayan".

