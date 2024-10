Previa del Real Sociedad - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid busca este domingo en el Reale Arena (21.00 horas/DAZN), en la novena jornada de LaLiga EA Sports, olvidar su debacle europea y asentarse en posiciones de acceso a Liga de Campeones, todo frente a una Real Sociedad en horas bajas y que también llega a la cita necesitada de dejar atrás su tropiezo en el Viejo Continente. El 4-0 en el Estádio da Luz ante el Benfica, una de las mayores goleadas recibidas por el equipo desde la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo, golpeó la confianza del cuadro rojiblanco, que solo ha ganado un encuentro de los últimos cuatro disputados entre todas las competiciones -victoria ante el RC Celta (0-1) y empates frente al Rayo (1-1) y el Real Madrid (1-1)-. "No vi al equipo sin intensidad ni sin compromiso. Vi al equipo falto de juego, falto de recursos, falto de hacer un buen partido, y por eso perdió", señaló el técnico argentino sobre el partido en Lisboa. "Yo no achacaría siempre a perder la falta de intensidad o la falta de compromiso. Es muy fácil decir falta de compromiso, pero el fútbol es jugar, aparte de generar compromiso e intensidad", añadió. En LaLiga EA Sports, donde es el único equipo que continúa invicto junto al Real Madrid, el conjunto colchonero se mantiene cuarto a cinco puntos del líder FC Barcelona y con dos de renta sobre el Athletic, el RCD Mallorca y el primero de los aspirantes a entrar en zona continental, Osasuna. Ahora, tras su noche aciaga en la capital portuguesa, espera recuperar el pulso y asentarse en los puestos de 'Champions', para lo que deberá ampliar su gran racha de siete salidas sin perder en la competición doméstica -dos empates y cinco triunfos, estos con la portería a cero-. Para esta empresa, el 'Cholo' no podrá contar con el sancionado Marcos Llorente, expulsado en el derbi madrileño y que se lastimó para tres semanas en el duelo ante los lusos, ni con los lesionados César Azpilicueta y Robin Le Normand, pero a cambio tiene a disposición a José María Giménez, Pablo Barrios y Axel Witsel, que han superado sus molestias. Enfrente, la Real Sociedad, que el jueves también cayó en su compromiso europeo ante el Anderlecht (1-2), necesita dar un golpe sobre la mesa antes del parón después de haber ganado solo dos partidos en este inicio de curso, unos número que le sitúan decimoquinto con ocho puntos, solo dos más que la zona de descenso y a seis de los puestos continentales. Sin embargo, Imanol Alguacil, que no podrá disponer de Arsen Zakharyan y de Hamari Traoré por lesión, ha dejado fuera por decisión técnica a Beñat Turrientes y a Aritz Elustondo. "Beñat ha subido con la rodilla vendada, aparte del cansancio lógico de haber disputado los 90 minutos, Elustondo también, ya visteis cómo acabó... Para nada es castigo, tengo que tomar decisiones, y lo que necesitamos son piernas frescas para poder afrontar cada partido como si fuera el último. Por eso que se han quedado fuera", indicó. El preparador vasco, sin embargo, recupera a un hombre clave como Igor Zubeldia, que regresará al centro de la defensa después de haber descansado en Liga Europa. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Javi López; Zubimendi, Brais Méndez, Sucic; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Gallagher, Barrios, Griezmann; Julián Álvarez y Sorloth. --ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). --ESTADIO: Reale Arena. --HORA: 21.00/DAZN.

