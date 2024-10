Vox pide eliminar el requisito de edad para que las madres puedan acceder a ayudas por nacimiento

Vox ha pedido en todos los parlamentos eliminar el requisito de edad para que las madres puedan acceder a ayudas por nacimiento de hijos y, en concreto, ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley por la que pide eliminar el requisito de edad (ser menor de 30 años) para que todas las mujeres españolas puedan acceder a la ayuda de 500 euros mensuales durante dos años. Asimismo, en el texto de la PNL, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox propone implementar deducciones fiscales en función del número de hijos para el comedor, transporte escolar, materiales, libros de texto, uniforme o actividades extraescolares. Igualmente, pide facilitar la conciliación mediante la implantación de la jornada partida en todos los colegios públicos, durante toda la enseñanza obligatoria, "bonificando a las familias en el uso de comedor y de transporte escolar, con un intervalo que no podrá exceder de dos horas"; y añadir un programa de actividades extraescolares que favorezca que los niños lleguen a casa "con los deberes hechos y en buena forma física". Además, sugiere establecer incentivos fiscales a aquellas empresas que contraten a trabajadores que se hayan quedado fuera del mercado laboral tras haberse dedicado a labores de cuidado en el hogar. También plantea promover las medidas de apoyo social, fiscal y laboral necesarias para "facilitar y favorecer que todo español pueda optar libremente por dedicarse al cuidado en el hogar de hijos menores o familiares con discapacidad o en situación de dependencia"; y poner en marcha un "ambicioso plan de natalidad" que, mediante deducciones y bonificaciones fiscales, fomenten la natalidad. En definitiva, Vox quiere que se conciencie sobre "el papel fundamental" que desempeña la institución de la familia en la sociedad a través del diseño de campañas de comunicación para "dar el prestigio que merece" a la institución familiar, "rompiendo estereotipos y fomentando las medidas dirigidas al cuidado del hogar y de la familia" y que se ponga a las familias "en el centro de todas las políticas públicas". En la exposición de motivos, Vox defiende que las familias son "el pilar fundamental de la sociedad, el entorno natural esencial para el desarrollo de la persona" y lamenta los "continuos ataques y su abandono total por parte de las administraciones". "Son continuos los delirios y las descalificaciones sobre los supuestos males que implica formar una familia y las supuestas consecuencias negativas de la maternidad, llegándose incluso a hablar de que es mejor que no nazcan niños por el impacto que tienen sobre el medio ambiente. Estos disparates distan mucho de los verdaderos deseos y anhelos de los españoles", advierte el grupo parlamentario. También tacha de "incomprensible y perjudicial" para el conjunto de los españoles que existan 17 políticas distintas de apoyo a las familias, de fomento de la natalidad y de conciliación de la vida laboral y familiar.

