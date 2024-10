Una roca de 2.000 millones de años alberga microbios vivos

Se han encontrado bolsas de microbios viviendo dentro de una fractura sellada en una roca de 2.000 millones de años, el caso más antiguo descubierto hasta ahora. La roca fue excavada en el Complejo Ígneo Bushveld en Sudáfrica, una zona conocida por sus ricos depósitos de minerales. El equipo involucrado en el estudio se basó en su trabajo anterior para perfeccionar una técnica que involucra tres tipos de imágenes (espectroscopia infrarroja, microscopía electrónica y microscopía fluorescente) para confirmar que los microbios eran autóctonos de la muestra del núcleo antiguo y no causados por contaminación durante el proceso de recuperación y estudio. La investigación sobre estos microbios podría ayudarnos a comprender mejor la evolución muy temprana de la vida, así como la búsqueda de vida extraterrestre en muestras de rocas de edad similar traídas de Marte, según los autores del estudio, que publican sus hallazgos en la revista Microbial Ecology. En las profundidades de la Tierra se encuentra algo antiguo y vivo. Las colonias de microbios viven en rocas muy por debajo de la superficie, logrando de alguna manera sobrevivir durante miles, incluso millones de años. Estos diminutos y resistentes organismos parecen vivir a un ritmo más lento, apenas evolucionando a lo largo de los lapsos geológicos, lo que nos ofrece la oportunidad de echar un vistazo al pasado. Ahora, los investigadores han encontrado microbios vivos en una muestra de roca que data de hace 2.000 millones de años. "No sabíamos si las rocas de 2.000 millones de años eran habitables. Hasta ahora, la capa geológica más antigua en la que se habían encontrado microorganismos vivos era un depósito de 100 millones de años debajo del fondo del océano, por lo que este es un descubrimiento muy emocionante. Al estudiar el ADN y los genomas de microbios como estos, podemos ser capaces de entender la evolución de la vida muy temprana en la Tierra", dijo en un comunicado Yohey Suzuki, autor principal y profesor asociado de la Escuela de Posgrado de Ciencias de la Universidad de Tokio. La muestra de roca se tomó del Complejo Ígneo Bushveld (BIC), una intrusión rocosa en el noreste de Sudáfrica que se formó cuando el magma se enfrió lentamente debajo de la superficie de la Tierra. El BIC cubre un área de aproximadamente 66.000 kilómetros cuadrados (aproximadamente el tamaño de Irlanda), varía en espesor hasta 9 km y contiene algunos de los depósitos de mineral más ricos de la Tierra, incluido aproximadamente el 70% del platino extraído del mundo. Debido a la forma en que se formó y la mínima deformación o cambio que se produjo desde entonces, se cree que el BIC proporcionó un hábitat estable para que la vida microbiana antigua continuara hasta hoy. Con la ayuda del International Continental Scientific Drilling Program, una organización sin fines de lucro que financia la exploración en sitios geológicos, el equipo obtuvo una muestra de núcleo de roca de 30 centímetros de largo de unos 15 metros bajo tierra. La roca se cortó en rodajas finas y se analizó, y fue entonces cuando el equipo descubrió células microbianas vivas densamente empaquetadas en grietas de la roca. Todos los huecos cerca de estas grietas estaban obstruidos con arcilla, lo que hacía imposible que los organismos salieran o que otras cosas entraran. El equipo se basó en una técnica que habían desarrollado previamente para confirmar que los microbios eran nativos de la muestra de roca y no se debían a la contaminación durante el proceso de perforación o examen. Al teñir el ADN de las células microbianas y usar espectroscopia infrarroja para observar las proteínas en los microbios y la arcilla circundante, los investigadores pudieron confirmar que los microorganismos estaban vivos y no contaminados.

