Samsung integrará la experiencia de 'software' de los dispositivos móviles, televisores y electrodomésticos bajo One UI

Samsung ha anunciado la integración de la experiencia de 'software' de los dispositivos móviles, televisores y electrodomésticos bajo One UI para impulsar la inteligencia artificial en todo su ecosistema. La compañía tecnológica ha celebrado este jueves la décima edición de su conferencia de desarrolladores (SDC24), en la que ha desatacado que las innovaciones en inteligencia artificial (IA) en diversos campos permiten crear experiencias más personalizadas y seguras. Y el objetivo de Samsung es integrar la IA en todo su catálogo de productos, lo que ha anunciado que hará el año que viene de la mano de One UI, cuando se extenderá más allá de la línea de dispositivos móviles, como ha informado en una nota de prensa. Al integrar la experiencia de 'software' de dispositivos móviles, televisores y electrodomésticos, Samsung ofrecerá una experiencia de producto cohesionada y actualizaciones de hasta siete años. La firma surcoreana también ha compartido un adelanto de One UI 7, que se facilitará a los desarrolladores antes de que acabe el año en fase beta, y traerá una experiencia de usuario rediseñada y nuevas integraciones de Galaxy AI.

