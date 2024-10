Ramón García, que trabajó con Bárbara Rey en 1994, desvela si sospechó algo de un presunto chantaje a Don Juan Carlos

Además de exigir una millonaria cantidad a cambio de no sacar a la luz el material privado en forma de imágenes y grabaciones que probarían su relación con el Rey Juan Carlos, se especula con que Bárbara Rey habría pedido al Emérito que le consiguiese trabajo en televisión a cambio de su 'lealtad'. Algo que se le habría concedido, ofreciéndole jugosos contratos tanto en Canal Nou como en TVE. Precisamente en la cadena pública presentó en 1994 -fecha de las fotografías de la vedette y el monarca que Ángel Cristo Jr. ha vendido a una revista holandesa y que han desatado un escándalo sin precedentes en torno a ambos- el programa de variedades 'Esto es un espectáculo' junto a Ramón García. El periodista ha sido el último en reaccionar al presunto chantaje de Bárbara a Don Juan Carlos, y como ha reconocido, en ningún momento se imaginó que su compañera hubiese podido obtener el trabajo gracias a su amistas especial con el monarca: "Yo no soy quién para hablar de esas cosas. Yo trabajé con Bárbara en el año 1994, hace justo treinta años, en el programa que tanto está saliendo, y yo de eso no me di cuenta". "A mí me contrataron para trabajar, me dijeron que mi compañera iba a ser Bárbara Rey, yo hice profesionalmente mi trabajo como lo hago siempre y se acabó, ¿no?" ha añadido, confesando que "el primer sorprendido cuando está saliendo todo esto soy yo". "Yo no tenía ni idea y me entero ahora con todas estas cosas que están saliendo, pero yo no soy quien para hablar de esos temas" ha zanjado, manteniéndose al margen de la polémica.

