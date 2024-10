ERC, PNV y BNG firman la reforma de la Ley Mordaza pactada por Gobierno y Bildu, aunque presentarán enmiendas

Esquerra Republicana, el PNV y el BNG han firmado finalmente la proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 que se ha registrado este viernes en el Congreso recogiendo el acuerdo del Gobierno de coalición con Bildu. No obstante, ya avisan de su intención de presentar enmiendas sobre algunos puntos. Así, la reforma ya registrada lleva la firma de seis grupos parlamentarios del Congreso, los tres que la pactaron (PSOE, Sumar y Bildu), y los que se han sumado: ERC, PNV y BNG (en su caso como miembro del Grupo Mixto). Tras conocerse el acuerdo, Bildu ofreció el texto a los demás socios de investidura por si querían sumar su firma. ERC ya dijo que hacía suya la reforma, con la que asegura coincidir "punto por punto", pero también la ve como un "punto de partida". El PNV avanzó asimismo que, estando de acuerdo con la propuesta, se reservaba la opción de presentar enmiendas para perfilar algunos asuntos. Y el último en adherirse ha sido el diputado del BNG, Néstor Rego, quien justifica su firma "como una forma de apoyar la tramitación" de la proposición de ley, si bien considera que el texto "puede y debe ser mejorado" para garantizar una completa derogación de la Ley Mordaza y la ampliación de derechos y libertades de la ciudadanía. En concreto, ya avanza que "la eliminación de la presunción de veracidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la obligatoriedad de actas en las identificaciones y/o cacheos o la eliminación de cualquier elemento agresivo en las movilizaciones por parte de los agentes de la autoridad" serán algunos de los aspectos que intentará modificar. DEPENDE DE JUNTS Y PODEMOS Así las cosas, la reforma cuenta a priori con 165 votos y tiene asegurado el inicio de su tramitación, pero necesitará sumar al menos once más para llegar al mínimo de la mayoría absoluta que exige una ley de rango orgánico. La llave la tienen Junts, Podemos, CC y el exministro José Luis Ábalos, habida cuenta del rechazo anunciado de PP, Vox y UPN. Podemos ya ha dicho que ve el texto "insuficiente", mientras que Junts se negó a firmar por no haber participado en la negociación, y ambos tienen anunciada la presentación de enmiendas.

